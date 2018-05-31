В Минобороны назвали предварительную причину взрывов под Ачинском

Заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков заявил журналистам, что, по предварительным данным, причиной пожара и взрывов на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края мог быть человеческий фактор, сообщает «Интерфакс».

Булгаков отметил, что точную причину происшествия установят следственные органы и прокуратура.

Генерал также добавил, что арсенал будет расформирован, отмечает агентство.

Замминистра прибыл к месту ЧП в ночь на вторник вместе со специалистами штаба материально-технического обеспечения, отмечает агентство.

Как сообщал «Ридус», число пострадавших при взрывах на полигоне артиллерийских боеприпасов в городе Ачинске Красноярского выросло до 12 человек.

Из 11 человек, которых ранее доставили в медучреждения, госпитализация потребовалась шестерым. Двое из них с травмами средней тяжести эвакуированы санавиацией в больницу в Красноярске.

К утру 6 августа взрывы на военном складе прекратились, однако угроза подрыва отдельных снарядов сохраняется.

Напомним, администрация Красноярского края ввела режим чрезвычайной ситуации на территории Ачинского района из-за пожара на складе с артиллерийскими боеприпасами Центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа, который начался 5 августа и привел к серии мощных взрывов. По заявлению экстренных служб, пожарная техника на территории складов была уничтожена огнем.

Осколки боеприпасов разлетались на расстояние до 15 километров, а близлежащие жилые дома остались без остекления из-за взрывной волны. Население было эвакуировано, личный состав выведен с территории хранилища боеприпасов. Первыми пострадавшими стали две местные жительницы: 33-летняя Анна Данилова и 31-летняя Юлия Трусова. У Юлии был диагностирован ожог дыхательных путей, а у Анны — непроникающие резаные раны грудной клетки.

Над хранилищем было закрыто воздушное пространство на всех эшелонах в радиусе 30 километров. Ограничено движение поездов на участке Красноярской железной дороги. Остановлены работы на Ачинском глиноземном комбинате «Русала». На тушение пожара была брошена спецтехника, в том числе роботы «Уран-14». В Ачинск прибыли губернатор Красноярского края Александр Усс, первый замглавы МЧС Александр Чуприян и замминистра обороны генерал Дмитрий Булгаков. Генерал руководит оперативной группой, которая проводит оценку обстановки и проверку обстоятельств пожара и взрывов.