Два человека пострадали во время взрывов на складе боеприпасов в Сибири

В Красноярском крае около города Ачинска прогремел взрыв на складе боеприпасов на территории воинской части.

Два человека доставлены в больницу с осколочными ранениями.

Как сообщает Telegram-канал Mash — это две местные жительницы 33-летняя Анна Данилова и 31-летняя Юлия Трусова. У Юлии диагностирован ожог дыхательных путей. У Анны — непроникающие резаные раны грудной клетки.

Несмотря на такой диагноз, госпитализация девушкам не потребовалась, их осмотрели и отпустили домой.

Жителей находящегося поблизости поселка Каменка, а также двух других небольших населенных пунктов эвакуируют.



В администрации Ачинского района сообщили РЕН ТВ, что к месту происшествия выехала оперативная группа во главе с мэром Ачинска Илаем Ахметовым.



«Только что сработала сирена. Нам объявили, что угрозы для города нет. Сказали, что произошел пожар. Боеприпасы горят и взрываются. Взрывы еще продолжаются, они частые. То мелкие, то крупные. Сейчас вот опять произошел мощный взрыв», — приводит слова жительницы поселка Telegram-канал Hue.



В Минобороны РФ подтвердили факт возгорания на складе пороховых припасов в Красноярском крае. При этом в ведомстве отметили, что распространение огня не допущено.



По данным пресс-службы правительства Красноярского края, в общей сложности эвакуировано более 300 человек. Глава региона Александр Усс в ближайшее время намерен лично выехать не место ЧП, сообщает URA.RU.

