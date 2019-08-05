найти ×
   
  • USD +0.41
    65.05
  • EUR +0.67
    72.37
СохранитьСохранено0
×

104697

Два человека пострадали во время взрывов на складе боеприпасов в Сибири

Small default
© vk.com

© vk.com

В Красноярском крае около города Ачинска прогремел взрыв на складе боеприпасов на территории воинской части.

Два человека доставлены в больницу с осколочными ранениями.

Как сообщает Telegram-канал Mash — это две местные жительницы 33-летняя Анна Данилова и 31-летняя Юлия Трусова. У Юлии диагностирован ожог дыхательных путей. У Анны — непроникающие резаные раны грудной клетки.

Несмотря на такой диагноз, госпитализация девушкам не потребовалась, их осмотрели и отпустили домой.

© vk.com

Жителей находящегося поблизости поселка Каменка, а также двух других небольших населенных пунктов эвакуируют.

В администрации Ачинского района сообщили РЕН ТВ, что к месту происшествия выехала оперативная группа во главе с мэром Ачинска Илаем Ахметовым.

«Только что сработала сирена. Нам объявили, что угрозы для города нет. Сказали, что произошел пожар. Боеприпасы горят и взрываются. Взрывы еще продолжаются, они частые. То мелкие, то крупные. Сейчас вот опять произошел мощный взрыв», — приводит слова жительницы поселка Telegram-канал Hue.

В Минобороны РФ подтвердили факт возгорания на складе пороховых припасов в Красноярском крае. При этом в ведомстве отметили, что распространение огня не допущено.

По данным пресс-службы правительства Красноярского края, в общей сложности эвакуировано более 300 человек. Глава региона Александр Усс в ближайшее время намерен лично выехать не место ЧП, сообщает URA.RU.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

00131

Увеличилось число пострадавших при взрывах в Красноярском крае

Small f1a6d446e0

По уточненным данным, при взрывах в воинской части в Ачинском районе Красноярского пострадали семь человек, включая двух военных.

«Пятеро абмулаторных, двое госпитализированных — военнослужащие», — сообщили ТАСС в Ачинской межрайонной больнице.

По словам медиков, военные получили осколочные ранения. Они находятся в состоянии средней тяжести.

Как рассказал агентству источник в экстренных службах, разлет осколков от взрывающихся на военном складе снарядов достигает 15 км.

Он добавил, что в настоящее время горят две площадки по утилизации, на которой находятся 25 тыс. боеприпасов.

Ранее сообщалось, что при взрыве пострадали две местные жительницы 33-летняя Анна Данилова и 31-летняя Юлия Трусова. У Юлии диагностирован ожог дыхательных путей. У Анны — непроникающие резаные раны грудной клетки. Госпитализация девушкам не потребовалась, их осмотрели и отпустили домой.

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Наука и техника
Почему исчезла цивилизация майя
17660481читать позжечитаю позже
История
Государство против семьи: как донос довел до теракта
33618135читать позжечитаю позже

главное


Экономика
Как обманывают «управдомы» и как снизить оплату ЖКУ вдвое

Вы еще платите за ЖКУ столько, сколько вам начислили? Тогда мы идем к вам.

18039027читать позжечитаю позже

Интернет
Чего не стоит покупать на AliExpress. Но все покупают25 февраля

Среди кучи полезных товаров на AliExpress немало и откровенного мусора. Стоит он обычно недорого.

603725646читать позжечитаю позже