Число пострадавших при взрывах в Красноярском крае выросло до 12 человек

Число пострадавших при взрывах на полигоне артиллерийских боеприпасов в городе Ачинск Красноярского выросло до 12 человек.

«К нам доставили двенадцатого пострадавшего, он в сознании, сейчас проходит обследование, по результатам которого будет принято решение — нужна ли ему госпитализация или он будет проходить лечение амбулаторно», — цитирует ТАСС свой источник в ЦРБ Ачинска.

По информации РИА Новости, 12-м пострадавшим является пожарным и у него баротравма. Из 11 человек, которых ранее доставили в медучреждения, госпитализация потребовалась шестерым. Двое из них с травмами средней тяжести эвакуированы санавиацией в больницу в Красноярске.



Напомним, администрация Красноярского края ввела режим чрезвычайной ситуации на территории Ачинского района из-за пожара на складе с артиллерийскими боеприпасами Центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа, который начался 5 августа и привел к серии мощных взрывов. По заявлению экстренных служб, пожарная техника на территории складов была уничтожена огнем.

Осколки боеприпасов разлетались на расстояние до 15 километров, а близлежащие жилые дома остались без остекления из-за взрывной волны. Население было эвакуировано, личный состав выведен с территории хранилища боеприпасов. Первыми пострадавшими стали две местные жительницы: 33-летняя Анна Данилова и 31-летняя Юлия Трусова. У Юлии был диагностирован ожог дыхательных путей, а у Анны — непроникающие резаные раны грудной клетки.

Над хранилищем было закрыто воздушное пространство на всех эшелонах в радиусе 30 километров. Ограничено движение поездов на участке Красноярской железной дороги. Остановлены работы на Ачинском глиноземном комбинате «Русала». На тушение пожара была брошена спецтехника, в том числе роботы «Уран-14». В Ачинск прибыли губернатор Красноярского края Александр Усс, замминистра обороны Дмитрий Булгаков и первый замглавы МЧС Александр Чуприян. Военные следователи приступили к проверке обстоятельств пожара и взрывов.

