Генсек НАТО нашел причину потери Крыма Украиной

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что воссоединение Крыма с Россией является одним из последствий «соперничества великих держав».

Столтенберг предложил рассматривать проблему Крыма в контексте роста «конкуренции между великими державами», передает газета «Взгляд». Другие результаты этой конкуренции, по мнению генсека НАТО, видны «от Крыма до Северной Кореи, от Сирии до Южно-Китайского моря».

Также Столтенберг в ходе своего выступления в Центре стратегических исследований в Новой Зеландии выразил недовольство тем, что Москва наращивает присутствие на Ближнем Востоке, а также пытается «вмешаться и подорвать веру в демократические институты в ряде стран НАТО». «Более напористая Россия оказывает давление на основанный на правилах миропорядок, последний пример — закат ДРСМД», — отметил он.

Другими глобальными вызовами Столтенберг назвал терроризм, а также развитие кибертехнологий и связанной с ними преступности.

Накануне лидер украинской партии «Слуга народа», будущий спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что новые власти Украины «хотели бы, чтобы наступил мир, чтобы Донбасс и Крым вернулись в Украину», и выразил сожаление, что законами проблему возвращения территорий не решить. В Киеве надеются, что дело сдвинут с мертвой точки дипломатические усилия, а также «санкционное давление».

Ранее так называемый постпред президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил о том, что в Киеве созрел новый план по возвращению полуострова. Этот план включает в себя создание международной площадки для ведения переговоров по Крыму в новом формате с участием Германии, Франции, Великобритании, Турции и США.