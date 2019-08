Китай «забил» на санкции США против Ирана

Танкеры китайской госкомпании China National Petroleum Corporation (CNPC) были замечены в поставках иранской нефти в Китай, несмотря на выход США из «ядерной сделки» с Ираном и возобновление санкции против Тегерана.

По данным газеты Financial Times, в поставках иранской нефти Китаю участвовали как минимум шесть иранских и три китайских танкера, а по информации The New York Times их могло быть в полтора раза больше. Журналисты выяснили, что при входе в Ормузский пролив танкеры отключали свои транспондеры на несколько дней, а уже после загрузки иранской нефтью включали обратно, однако их перемещения все равно удалось отследить благодаря спутниковым снимкам, а по глубине их осадки — оценить, сколько груза приняли танкеры.

Китайские нефтяные трейдеры отрицают сотрудничество с Ираном, в противном случае им самим приходится сталкиваться со всей тяжестью американских санкций. В том случае, если администрация США решит наказать CNPC, это может еще больше ухудшить американо-китайские отношения, кризис которых и так плохо сказывается на мировой экономике.



Несколько часов назад Трамп вновь резко высказался в адрес Пекина в своем Твиттере, однако о поставках иранской нефти в Китай упоминать не стал. Возмущение хозяина Белого дома вызвал очередной этап девальвации китайской валюты на фоне нерешительных шагов ФРС США по снижению базовой ставки.



«Китайцы использовали валютные манипуляции, чтобы украсть наш бизнес и фабрики, нанести ущерб нашей работе, снизить зарплату наших работников и нанести ущерб нашим фермерам. Больше такого не будет! Китай намерен продолжать получать сотни миллиардов долларов [прибыли], которые они забирают из США, путем нечестной торговой практики и манипулирования валютой. Это должно было быть остановлено много лет назад!», — написал он.

Напомним, очередной виток напряженности в ситуации вокруг Ирана начался с того, что 20 июня 2019 года бойцы КСИР уничтожили американский военный беспилотник. 24 июня Белый дом ввел новые санкции против Ирана и духовного лидера страны Али Хаменеи. Трамп заявил, что если Иран нападет на «что-либо американское», то получит силовой ответ вплоть до полного уничтожения.

В ответ в иранском парламенте заявили, что в случае американской агрессии армия Ирана уничтожит Израиль за 30 минут. Кроме того, президент Ирана распорядился повысить максимальный уровень обогащения урана на реакторе в Араке.



В целом текущий кризис на Ближнем Востоке связан с односторонним выходом США из международного соглашения с Ираном, получившего название Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), которое было заключено в 2015 году. Оно предусматривало ограничение ядерных разработок Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН, США и Евросоюза, в том числе — ограничений на торговлю нефтью, которая наряду с газом является для Ирана основным экспортным товаром и источником доходов госбюджета.



5 ноября 2018 года вновь вступили в силу американские санкции против Ирана, существовавшие до подписания СВПД. Новые ограничительные меры Вашингтона, запрещающие иностранным государствам вести бизнес с Ираном, в том числе покупать у него нефть, вступили в силу 2 мая 2019 года.