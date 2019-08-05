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В МЧС назвали основную причину лесных пожаров в Сибири

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© Донат Сорокин/ТАСС

© Донат Сорокин/ТАСС

Заместитель главы МЧС России Игорь Кобзев во время рабочего совещания в Государственной думе заявил, что основной причиной лесных пожаров в Сибири стало неосторожное обращение с огнем.

Большая часть природных пожаров возникала вблизи дорог, — отметил Кобзев.

Ранее министр природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин предполагал, что причиной возгорания могли быть сухие грозы. Такого же мнения придерживался и. о. главы Рослесхоза Михаил Климов.

В связи с лесными пожарами режим ЧС объявлен в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии.

По данным Авиалесоохраны, на территории страны продолжается 171 лесной пожар. В настоящее время проводится активное тушение огня на территории в 126 тысяч 549 гектаров.

По указанию президента России Владимира Путина в ликвидации пожаров принимают участие десять самолетов и столько же вертолетов Минобороны.

А на байкальском острове Ольхон шаманы из трех российских регионов провели обряд жертвоприношения. По их мнению, это должно помочь прекращению лесных пожаров и паводков в Сибири.

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Увеличилось число пострадавших при взрывах в Красноярском крае

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По уточненным данным, при взрывах в воинской части в Ачинском районе Красноярского пострадали семь человек, включая двух военных.

«Пятеро абмулаторных, двое госпитализированных — военнослужащие», — сообщили ТАСС в Ачинской межрайонной больнице.

По словам медиков, военные получили осколочные ранения. Они находятся в состоянии средней тяжести.

Как рассказал агентству источник в экстренных службах, разлет осколков от взрывающихся на военном складе снарядов достигает 15 км.

Он добавил, что в настоящее время горят две площадки по утилизации, на которой находятся 25 тыс. боеприпасов.

Ранее сообщалось, что при взрыве пострадали две местные жительницы 33-летняя Анна Данилова и 31-летняя Юлия Трусова. У Юлии диагностирован ожог дыхательных путей. У Анны — непроникающие резаные раны грудной клетки. Госпитализация девушкам не потребовалась, их осмотрели и отпустили домой.

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