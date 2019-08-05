В МЧС назвали основную причину лесных пожаров в Сибири

Заместитель главы МЧС России Игорь Кобзев во время рабочего совещания в Государственной думе заявил, что основной причиной лесных пожаров в Сибири стало неосторожное обращение с огнем.

Большая часть природных пожаров возникала вблизи дорог, — отметил Кобзев.

Ранее министр природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин предполагал, что причиной возгорания могли быть сухие грозы. Такого же мнения придерживался и. о. главы Рослесхоза Михаил Климов.

В связи с лесными пожарами режим ЧС объявлен в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии.

По данным Авиалесоохраны, на территории страны продолжается 171 лесной пожар. В настоящее время проводится активное тушение огня на территории в 126 тысяч 549 гектаров.



По указанию президента России Владимира Путина в ликвидации пожаров принимают участие десять самолетов и столько же вертолетов Минобороны.

А на байкальском острове Ольхон шаманы из трех российских регионов провели обряд жертвоприношения. По их мнению, это должно помочь прекращению лесных пожаров и паводков в Сибири.