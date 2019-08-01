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Назван срок тушения пожаров в Сибири

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© ГУ МЧС России по Красноярскому краю

© ГУ МЧС России по Красноярскому краю

В Министерстве обороны России рассчитывают выполнить поручение президента Владимира Путина о тушении очагов пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке за пять суток.

«Планируется, что полеты авиационная группировка начнет выполнять уже 1 августа с 10 утра по местному времени (6:00 мск). Исходя из данных на 31 июля, военные рассчитывают потушить очаги пожаров за пять суток, но не исключено, что срок работ будет увеличен», — пишет газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны.

Владимир Путин поручил Минобороны оказать МЧС и региональным властям помощь в тушении огня накануне, 31 июля. После этого в Национальном центре управления обороной был создан оперативный штаб по борьбе со стихией в регионах, а в Красноярский край были направлены десять самолетов и такое же количество вертолетов.

Как сообщал «Ридус», общая площадь лесных пожаров в России составляет около 2,8 миллиона гектаров. Она на 12% превышает аналогичные показатели прошлого года. В четырех регионах страны из-за лесных пожаров пришлось ввести режим ЧС. Сложнее всего ситуация сложилась в Якутии, Бурятии, Иркутской области и Красноярском крае. Минприроды запросило на тушение лесных пожаров до 3 миллиардов рублей из резервного фонда правительства РФ.

Сибирские лесные пожары привлекли внимание не только российской общественности, но и президента США Дональда Трампа, а также голливудского актера Леонардо ди Каприо.

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