Сибирские шаманы на Байкале призвали дожди на горящую тайгу

На байкальском острове Ольхон шаманы из трех российских регионов провели обряд жертвоприношения, который, по их мнению, должен помочь прекращению лесных пожаров и паводков в Сибири, сообщает ТАСС.

Традиционный обряд, именуемый тайлаган, включил в себя подготовку к жертвоприношению, подношение даров и призвание счастья и удачи.

Сначала шаманы разложили перед собой ритуальную еду — молоко, водку, чай и сладости. Часть этой пищи оставили в дар местным духам. Остальное будет съедено собравшимися на острове верующими людьми дома, тем самым, по их мнению, они привлекут к себе удачу.

Во время обряда шаманы били в бубны, ходили кругами и обращались к духам, призывая счастье и удачу.

В конце церемонии был сложен костер, в который положили разделанную тушу барана.

По словам председателя шаманской организации «Хун шубуун» («Лебедь») Нимы Борокшонова, тайлаган прошел хорошо.

Его смысл — предотвращения различных бедствий, в том числе пожаров и наводнений. Сделать так, чтобы у людей было счастье — вот в чем значение тайлагана, — приводит агентство слова шамана.

На утро воскресенья, 4 августа, в Сибири ликвидирован 31 лесной пожар на площади 217 гектаров. В настоящее время зафиксированы 174 лесных пожара, из которых 74 в Красноярском крае, 63 в Иркутской области и еще 15 в Якутии, отмечают «Новые Известия».

Как сообщал «Ридус», несколько дней назад председатель правления межрегиональной организации шаманов «Тэнгэри» Баир Цырендоржиев рассказал, что не менее 40 шаманов из трех сибирских регионов — Бурятии, Забайкалья и Иркутской области — совершат на байкальском острове Ольхон обряды, которые, по их мнению, помогут вызвать дожди на горящую тайгу.