найти ×
   
  • USD +0.41
    65.05
  • EUR +0.67
    72.37
СохранитьСохранено0
×

003517

Молодых россиян предложено оставить без потребкредитов

Small f78f8d6c11
© ТАСС/MAGPHOTO/Илья Мордвинкин/фото из архива

© ТАСС/MAGPHOTO/Илья Мордвинкин/фото из архива

Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров обратился к главе правительства России с предложением запретить выдавать гражданам РФ младше 25 лет потребительские кредиты, чтобы не допустить их попадания в «кредитное рабство».

«Петров считает, что едва достигшие совершеннолетия люди часто злоупотребляют кредитами на не самые необходимые вещи — модные гаджеты, дорогие автомобили, заграничный отдых и многое другое», — сообщает РИА Новости со ссылкой на текст обращения Петрова к Дмитрию Медведеву.

Депутат полагает, что легкомысленное отношение к потребкредитам развращает и самих молодых людей, и кредитные организации: последние выдают необеспеченные кредиты, «заманивая» тем самым молодежи в кредитную петлю.

В подтверждение своей точки зрения Петров ссылается на статистику: более половины российской молодежи до 35 лет так или иначе являются должниками банков по кредитным договорам. «Сложившийся ход вещей в данной сфере негативно влияет на государственные интересы в части поддержки развития института брака, деторождения и инвестиций в наше будущее», — подчеркивает он.

При этом Владимир Петров предлагает оставить гражданам РФ младше 25 лет возможность брать ипотеку и кредиты на образование. 

Напомним, в 2019 году в России наметилась тенденция к ужесточению правил выдачи кредитов, особенно микрофинансовыми организациями. Многие МФО стали отказываться от рискованных и дорогих займов «до зарплаты» в пользу кредитов на более длительные сроки и с большей суммой из-за ограничений Банка России. В частности, ежедневная процентная ставка была ограничена одним процентом или 365 процентами годовых, а с 1 января 2020 года кредиторам нельзя будет требовать с клиента больше полуторакратного размера займа.

Кроме того, в конце июля Госдума приняла закон, которым запретила микрофинансовым организациям заключать договоры потребительского займа под залог жилья. Этот запрет направлен на предотвращение мошеннических действий в отношении принадлежащих гражданам жилых помещений.

Ранее «Ридус» подробно рассказывал о том, какую опасность таит поголовная закредитованность россиян.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

00129

В Китае создали электромобиль с суперкомпьютером

Small 9cab616009

Китайский стартап Human Horizons представил электрический внедорожник HiPhi 1, который демонстрирует будущее автопрома. Машина оснащена 5G-модемом, бортовым суперкомпьютером и 562 датчиками (включая сенсоры запаха). Все это нужно для анализа окружения в реальном времени и быстрого принятия решений, чтобы водителю не пришлось лишний раз браться за руль.

Столь внушительное оснащение сделано с прицелом на будущее — сейчас HiPhi 1 поддерживает третий уровень автопилота и подключается к сетям четвертого поколения. Тем не менее, потенциал электромобиля может быть раскрыт уже в ближайшие годы.

Вычислительным «мозгом» стали 4 контроллера домена и 6 микропроцессорных блоков, объединенных в локальную сеть с помощью 1G Ethernet. Машина постоянно анализирует обстановку на дороге, а также водительские привычки и потребности. Также у нее есть доступ к удаленным серверам для облачных вычислений.

Кроме электроники, машина выделяется динамическими характеристиками. Два электромотора по 268 лс (по одному на ось), разгоняют автомобиль до 100 км/ч за 3,9 секунды, а обещанный запас хода составляет 640 км.

На бумаге все здорово, однако Human Horizons еще далеки от серийного производства HiPhi 1. Электромобиль выйдет не раньше 2021 года и вряд ли будет доступен за пределами Китая. Цена на него также неизвестна.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

00131

Увеличилось число пострадавших при взрывах в Красноярском крае

Small f1a6d446e0

По уточненным данным, при взрывах в воинской части в Ачинском районе Красноярского пострадали семь человек, включая двух военных.

«Пятеро абмулаторных, двое госпитализированных — военнослужащие», — сообщили ТАСС в Ачинской межрайонной больнице.

По словам медиков, военные получили осколочные ранения. Они находятся в состоянии средней тяжести.

Как рассказал агентству источник в экстренных службах, разлет осколков от взрывающихся на военном складе снарядов достигает 15 км.

Он добавил, что в настоящее время горят две площадки по утилизации, на которой находятся 25 тыс. боеприпасов.

Ранее сообщалось, что при взрыве пострадали две местные жительницы 33-летняя Анна Данилова и 31-летняя Юлия Трусова. У Юлии диагностирован ожог дыхательных путей. У Анны — непроникающие резаные раны грудной клетки. Госпитализация девушкам не потребовалась, их осмотрели и отпустили домой.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Экономика
Почему Индия не платит за российское оружие
01553427читать позжечитаю позже
История
Государство против семьи: как донос довел до теракта
33618135читать позжечитаю позже

главное

|статья

Музыка
Каковы новейшие веяния в белорусском рэпе

Хип-хоп исполнитель и битмейкер из Минска Murovei на своем новом альбоме «Мрачный сезон» довольно радикально «освежил» звук.

102993читать позжечитаю позже

Путешествия
Путешествие на болгарских поездах в стиле граффити18 ноября 2018

Путешествие на поезде по Болгарии это уникальный опыт как для путешественника.

24063599читать позжечитаю позже