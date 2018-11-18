Молодых россиян предложено оставить без потребкредитов

Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров обратился к главе правительства России с предложением запретить выдавать гражданам РФ младше 25 лет потребительские кредиты, чтобы не допустить их попадания в «кредитное рабство».

«Петров считает, что едва достигшие совершеннолетия люди часто злоупотребляют кредитами на не самые необходимые вещи — модные гаджеты, дорогие автомобили, заграничный отдых и многое другое», — сообщает РИА Новости со ссылкой на текст обращения Петрова к Дмитрию Медведеву.



Депутат полагает, что легкомысленное отношение к потребкредитам развращает и самих молодых людей, и кредитные организации: последние выдают необеспеченные кредиты, «заманивая» тем самым молодежи в кредитную петлю.



В подтверждение своей точки зрения Петров ссылается на статистику: более половины российской молодежи до 35 лет так или иначе являются должниками банков по кредитным договорам. «Сложившийся ход вещей в данной сфере негативно влияет на государственные интересы в части поддержки развития института брака, деторождения и инвестиций в наше будущее», — подчеркивает он.

При этом Владимир Петров предлагает оставить гражданам РФ младше 25 лет возможность брать ипотеку и кредиты на образование.



Напомним, в 2019 году в России наметилась тенденция к ужесточению правил выдачи кредитов, особенно микрофинансовыми организациями. Многие МФО стали отказываться от рискованных и дорогих займов «до зарплаты» в пользу кредитов на более длительные сроки и с большей суммой из-за ограничений Банка России. В частности, ежедневная процентная ставка была ограничена одним процентом или 365 процентами годовых, а с 1 января 2020 года кредиторам нельзя будет требовать с клиента больше полуторакратного размера займа.

Кроме того, в конце июля Госдума приняла закон, которым запретила микрофинансовым организациям заключать договоры потребительского займа под залог жилья. Этот запрет направлен на предотвращение мошеннических действий в отношении принадлежащих гражданам жилых помещений.

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