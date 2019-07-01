В России изменились правила выдачи микрозаймов

В России с понедельника, 1 июля, вступили в силу новые ограничения при выдаче потребительских кредитов, сообщает РБК.

В частности, согласно инициативе Центробанка, ежедневная процентная ставка ограничивается 1% (365% годовых).

По мнению экспертов, теперь будут нерентабельны столь популярные у населения займы до зарплаты.

Например, с человека, взявшего 10 тысяч рублей в кредит, нельзя будет потребовать больше 30 тысяч рублей (10 тысяч — сам долг, а 20 тысяч — начисленные платежи).

Стоит отметить, изменения уже ранее начали вступать в силу поэтапно. Так, с 28 января кредиторы не могут требовать с заемщика больше 2,5 размера займа, а ежедневная процентная ставка ограничена 1,5%.

А вот с 1 января 2020 года нельзя будет требовать с клиента больше полуторакратного размера займа.

Как отметил в беседе с агентством представитель ЦБ, нововведения уже начали оказывать значительное влияние на участников микрофинансового рынка.

По его словам, теперь компании вынуждены более ответственно относиться к выбору заемщиков.

Кроме того, наиболее значимым нововведением в регулировании деятельности микрофинансовых организаций (МФО) должно стать внедрение показателя долговой нагрузки, которое призвано предотвратить рост закредитованности населения, отмечает ФАН.