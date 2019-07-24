Госдума приняла закон о запрете микрозаймов под залог жилья

Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении поправки к законам, которые запрещают микрофинансовым организациям (МФО) заключать договоры потребительского займа под залог жилья.

В пояснительной записке к документу отмечается, что этот запрет направлен на предотвращение мошеннических действий в отношении принадлежащих гражданам жилых помещений.

Кроме того, принятый закон предоставляет микрокредитным организация дополнительные возможности для идентификации клиентов, чтобы пресечь возможные махинации с паспортными данными третьих лиц.

Документ устанавливает более жесткие требования к деловой репутации, квалификации менеджмента и владельцев МФО, а также расширяет регулятивные функции Банка России в отношении этих организаций, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

В то же время вышеуказанный запрет не распространяется на организации, учредителями, акционерами или участниками которых являются Российская Федерация, ее регионы или муниципалитеты. отмечает News.ru.

Законопроект был внесен на рассмотрение спикером Госдумы Вячеславом Володиным, а также спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Как сообщал «Ридус», с 1 июля нынешнего года в России вступили в силу новые ограничения при выдаче потребительских кредитов