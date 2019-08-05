Останетесь без работы: в Госдуме «обрадовали» 15 млн россиян

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 миллионов россиян в близком будущем рискуют остаться без работы из-за технологического прогресса, который сделает их профессии ненужными.

«У нас порядка 15 миллионов человек работают в профессиях, не требующих никакой квалификации. Это продавцы, охранники, водители. Очевидно, что этот труд скоро будет не востребован», — заявил Шеин URA.RU.

По словам депутата, тенденция к снижению числа занятых в сфере услуг наблюдается во всем мире и в скором времени большинство из таких работников останутся без работы из-за наступления четвертой промышленной революции. «Мы видим, как сокращаются 50 тысяч сотрудников Сбербанка, а в магазинах вместо продавцов ставят аппараты и продукты можно купить по QR-коду», — привел пример эксперт.

Чтобы не опасаться конкуренции со стороны роботов и компьютерных программ, Олег Шеин посоветовал осваивать такие специальности, где необходимы творческий подход и эмпатия: на это машины пока не способны. «Например, образование или медицина», — пояснил депутат.

Ранее эксперты «Сколково» рассчитали, что к 2030 году исчезнут 57 существующих сегодня массовых профессий, а взамен появятся 186 новых. По прогнозам Оксфордского университета, к 2025 году с большой вероятностью исчезнут 47% ныне существующих специальностей.



Пока же светлое будущее не наступило, без работы чаще других оказываются россияне, которые были заняты в оптовой и розничной торговле, а также оказывали услуги по ремонту автомобилей и мотоциклов. По данным Росстата, среди безработных доля людей с указанными специальностями достигает 15%. Далее следует область обрабатывающих производств (10,5%), а за ней расположились сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (7,3%). Топ-5 кандидатов в безработные замыкают трудящиеся в области строительства (7,3%), а также транспортировки и хранения (5,3%).

Вместе с тем уровень безработицы в России упал до 4,4% от численности всего трудоспособного населения страны. Это исторический минимум. Картина на российском рынке труда была бы отрадной, если бы не чересчур маленькие зарплаты: самая распространенная зарплата в России составляет лишь 23,5 тысячи рублей. Из-за этого половина российских семей не имеет средств для покупки товаров длительного потребления, а почти 15% семей могут позволить себе тратить деньги только на еду — даже покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают у них затруднения.