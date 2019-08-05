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Останетесь без работы: в Госдуме «обрадовали» 15 млн россиян

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© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 миллионов россиян в близком будущем рискуют остаться без работы из-за технологического прогресса, который сделает их профессии ненужными.

«У нас порядка 15 миллионов человек работают в профессиях, не требующих никакой квалификации. Это продавцы, охранники, водители. Очевидно, что этот труд скоро будет не востребован», — заявил Шеин URA.RU.

По словам депутата, тенденция к снижению числа занятых в сфере услуг наблюдается во всем мире и в скором времени большинство из таких работников останутся без работы из-за наступления четвертой промышленной революции. «Мы видим, как сокращаются 50 тысяч сотрудников Сбербанка, а в магазинах вместо продавцов ставят аппараты и продукты можно купить по QR-коду», — привел пример эксперт.

Чтобы не опасаться конкуренции со стороны роботов и компьютерных программ, Олег Шеин посоветовал осваивать такие специальности, где необходимы творческий подход и эмпатия: на это машины пока не способны. «Например, образование или медицина», — пояснил депутат.

Ранее эксперты «Сколково» рассчитали, что к 2030 году исчезнут 57 существующих сегодня массовых профессий, а взамен появятся 186 новых. По прогнозам Оксфордского университета, к 2025 году с большой вероятностью исчезнут 47% ныне существующих специальностей.

Пока же светлое будущее не наступило, без работы чаще других оказываются россияне, которые были заняты в оптовой и розничной торговле, а также оказывали услуги по ремонту автомобилей и мотоциклов. По данным Росстата, среди безработных доля людей с указанными специальностями достигает 15%. Далее следует область обрабатывающих производств (10,5%), а за ней расположились сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (7,3%). Топ-5 кандидатов в безработные замыкают трудящиеся в области строительства (7,3%), а также транспортировки и хранения (5,3%).

Вместе с тем уровень безработицы в России упал до 4,4% от численности всего трудоспособного населения страны. Это исторический минимум. Картина на российском рынке труда была бы отрадной, если бы не чересчур маленькие зарплаты: самая распространенная зарплата в России составляет лишь 23,5 тысячи рублей. Из-за этого половина российских семей не имеет средств для покупки товаров длительного потребления, а почти 15% семей могут позволить себе тратить деньги только на еду — даже покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают у них затруднения.

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В Китае создали электромобиль с суперкомпьютером

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Китайский стартап Human Horizons представил электрический внедорожник HiPhi 1, который демонстрирует будущее автопрома. Машина оснащена 5G-модемом, бортовым суперкомпьютером и 562 датчиками (включая сенсоры запаха). Все это нужно для анализа окружения в реальном времени и быстрого принятия решений, чтобы водителю не пришлось лишний раз браться за руль.

Столь внушительное оснащение сделано с прицелом на будущее — сейчас HiPhi 1 поддерживает третий уровень автопилота и подключается к сетям четвертого поколения. Тем не менее, потенциал электромобиля может быть раскрыт уже в ближайшие годы.

Вычислительным «мозгом» стали 4 контроллера домена и 6 микропроцессорных блоков, объединенных в локальную сеть с помощью 1G Ethernet. Машина постоянно анализирует обстановку на дороге, а также водительские привычки и потребности. Также у нее есть доступ к удаленным серверам для облачных вычислений.

Кроме электроники, машина выделяется динамическими характеристиками. Два электромотора по 268 лс (по одному на ось), разгоняют автомобиль до 100 км/ч за 3,9 секунды, а обещанный запас хода составляет 640 км.

На бумаге все здорово, однако Human Horizons еще далеки от серийного производства HiPhi 1. Электромобиль выйдет не раньше 2021 года и вряд ли будет доступен за пределами Китая. Цена на него также неизвестна.

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Увеличилось число пострадавших при взрывах в Красноярском крае

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По уточненным данным, при взрывах в воинской части в Ачинском районе Красноярского пострадали семь человек, включая двух военных.

«Пятеро абмулаторных, двое госпитализированных — военнослужащие», — сообщили ТАСС в Ачинской межрайонной больнице.

По словам медиков, военные получили осколочные ранения. Они находятся в состоянии средней тяжести.

Как рассказал агентству источник в экстренных службах, разлет осколков от взрывающихся на военном складе снарядов достигает 15 км.

Он добавил, что в настоящее время горят две площадки по утилизации, на которой находятся 25 тыс. боеприпасов.

Ранее сообщалось, что при взрыве пострадали две местные жительницы 33-летняя Анна Данилова и 31-летняя Юлия Трусова. У Юлии диагностирован ожог дыхательных путей. У Анны — непроникающие резаные раны грудной клетки. Госпитализация девушкам не потребовалась, их осмотрели и отпустили домой.

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