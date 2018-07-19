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В Латвии назвали «несчастьем» победу СССР над Гитлером

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Руководитель фракции националистической партии «Все — Латвии» в Рижской думе Дайнис Лоцис заявил о том, что победа СССР над нацистской Германией принесла Латвии несчастье.

«К сожалению, не все понимают, что это была за „победа“, какое несчастье и какие потери она принесла Латвии и латышам», — приводит слова Лоциса РИА Новости.

Заявление депутата сделано в годовщину освобождения от гитлеровцев второго по величине литовского города — Каунаса. Дайнис Лоцис подчеркнул, что Латвия была «оккупирована» СССР с 1940 по 1991 год, и этой точки зрения на исторические события придерживается правительство балтийской республики.

Недавно Сейм Латвии в окончательном чтении утвердил законопроект, запрещающий ношение советской военной формы на любых общественных мероприятиях. Под запрет также попали знаки серпа и молота, флаг СССР и знамя Победы, советские военные знамена и гимны. За нарушение этого закона планируется применять денежный штраф в размере 350 евро для физических и 2900 евро для юридических лиц.

Запрет вступит в силу с 1 января 2020 года, если законопроект утвердит президент Эгилс Левитс. Это вероятно, поскольку ранее Левитс высказывался за запрет русского языка, закрытие русских школ и ужесточение санкций против России. В МИД РФ, комментируя этот законопроект, назвали его кощунственной инициативой и глумлением над памятью советских воинов, отдавших жизни за освобождение Латвии.

Напомним, Латвия была освобождена от немецко-фашистских захватчиков в ходе Прибалтийской операции осенью 1944 года. Общее руководство операцией осуществлял маршал Советского Союза Александр Василевский. В результате были разгромлены 26 немецких дивизий группы армий «Север» и 3 дивизии уничтожены полностью. Германские войска потеряли свыше 200 тысяч человек, советские — 218 622 человека, в том числе безвозвратно — 61 648 военнослужащих. 112 солдат Красной армии в ходе операции были удостоены звания Героя Советского Союза.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, как выпускающая сувениры американская частная компания Bradford Exchange представила юбилейную монету к 75-летию окончания Второй мировой войны, на которой среди союзников по антигитлеровской коалиции отсутствует Советский Союз. В Германии тоже отличились, но не продавцы сувениров, а журналисты: редактор исторического раздела немецкой газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф заявил о необходимости снести звонницу, установленную на Прохоровском поле в память о погибших в танковом сражении под Прохоровкой в июле 1943 года.

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Авиабилеты подорожают: россияне заплатят за «цифровой суверенитет»

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© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus

© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus

Иностранные системы бронирования авиабилетов на внутренние рейсы должны до 31 октября 2021 года перенести в Россию серверы с персональными данными пассажиров. Соответствующее постановление подписал глава российского правительства Дмитрий Медведев.

На данный момент зарубежными программными решениями пользуется большинство российских авиакомпаний. Так, американские разработки в арсенале «Аэрофлота» и «России» (Sabre), а также «Победы» (Navitair), компанию S7 обслуживает испанская Amadeus, а «Якутию» — швейцарская SITE. Российским системам отдали предпочтение Utair («Сирена-Трэвел») и «Азимут» (Национальная система бронирования, разработанная «Ростехом» и аэропортом Внуково).

Этот проект Минтранс разрабатывал с середины 2018 года, напоминает РБК. Изначально предполагался перенос только инвенторных систем (баз данных и серверов), где содержится информация о пассажирах, рейсах, наличии мест, тарифах и допуслугах перевозчика, а также данные о взаиморасчетах между всеми участниками процесса продажи билетов.

В окончательной версии требования о «репатриации» распространились и на глобальные дистрибутивные системы (GDS) — через них авиакомпании продают билеты туристическим агентствам, этот же инструмент используют и билетные агрегаторы.

В постановлении новое требование объясняется необходимостью обеспечить суверенитет страны при выполнении внутренних перелетов, безопасность и конфиденциальность персональных данных пассажиров. Сейчас через системы бронирования иностранные спецслужбы теоретически могут узнавать информацию о передвижениях россиян, в том числе чиновников и военнослужащих, объяснил РБК источник, близкий к правительству.

Зачем это нужно?

© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus

В решении о переносе систем бронирования в Россию есть определенная коммерческая составляющая, полагает транспортный аналитик Дмитрий Адамидов.

«Это борьба и за влияние, и за деньги одновременно. Кто владеет данными, тот может и зарабатывать на этом», — рассуждает он.

Но свои данные человек может сам оставить как на российском, так и на зарубежном сервисе, и оба будут ими обладать, добавляет эксперт. Так что в большей степени эта история все-таки — политика в чистом виде, считает он. Болезненное стремление к «цифровой» защите суверенитета свойственно не только России: в Китае, например, изначально выстраивали закрытую систему и интернета в целом, и всех сервисов.

«В принципе, у нас деглобализация на марше, соответственно, каждая страна пытается как-то защитить персональные данные граждан, как минимум, некоторым образом затруднить к ним доступ», — говорит аналитик.

Правда, в самой индустрии «прелесть» нововведения и логику этих действий не понимают, рассказывает гендиректор консалтинговой компании Infomost Борис Рыбак. В частности, почему оно касается именно внутренних рейсов, а не международных, зачем вообще их делить и как?

Простой пример: человек покупает билет из Новосибирска в Париж с промежуточной посадкой в Москве — это внутренний рейс или международный? Казалось бы все очевидно: рейса на самом деле два, первый — внутренний, второй — международный. Но формально это один билет и один код бронирования, и, в соответствии со всеми уложениями, в том числе внутренними, это считается одним международным рейсом. И в статистике Росавиации такой рейс считается международным, состоящим из двух сегментов.

Поэтому, собственно, IT-системы в воздушном транспорте по определению являются международными. И вообще человечество на протяжении 70 послевоенных лет разрабатывает и отлаживает систему международного воздушного права и соглашений, подписана масса конвенций (Россия, правда, ко многим не присоединилась) для того, чтобы все это работало как можно лучше. Именно поэтому воздушный транспорт так активно развивается и позволяет быстро добраться из одной страны в другую. В прошлом году воздушными перевозками по всему миру воспользовались 4,2 млр человек.

Все будет по-старому, но дороже

© pixabay.com

С технологической точки зрения для пассажиров на практике ничего особо не изменится — как бронировали, так и будут бронировать. Где при этом авиакомпания станут хранить полученные данные, клиента не касается. Но для отрасли это повлечет дополнительные затраты, которые закономерно будут переложены на плечи потребителей, предупреждают эксперты.

«Да, это создаст определенную необходимость каких-то действий. Кто-то из GDS согласится, кто-то — нет. Но, в любом случае, понятно, что все затраты будут переложены на конечного потребителя», — говорит Рыбак.

По его словам, таких дешевых билетов, как сейчас, уже больше никогда не будет, и надо готовиться к существенному росту цен (возможно даже двукратному) еще в этом году. Собственно, процесс удорожания билетов уже пошел. Причина не только в означенном постановлении, факторов очень много, но законодательные инициативы и другие регулирующие воздействия занимают среди них не последнее место.

Рост цен будет зависеть от наличия платежеспособного спроса, полагает, в свою очередь, Адамидов. Сейчас авиакомпании применять так называемое динамическое ценообразование, поясняет он, и стремятся забрать из кошелька пассажиров максимум денег. И совершенно неважно, какую причину назовут перевозчики: не оказалось бы этого повода, нашелся бы другой.

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