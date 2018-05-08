В Германии потребовали снести памятник погибшим в бою под Прохоровкой

Ведущий редактор исторического раздела немецкой газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф заявил о необходимости снести звонницу, установленную на Прохоровском поле в память о погибших в танковом сражении под Прохоровкой в июле 1943 года.

«На самом деле этот памятник должен был быть немедленно снесен. Потому что последние исследования, основанные на несомненно реальных фотографиях, подтверждают, что в бою у Прохоровки не было ни советской победы, ни даже грандиозного танкового сражения», — написал Келлерхофф в своей авторской колонке на сайте Die Welt.

В обоснование своей позиции журналист ссылается на исследование немецкого военного историка, полковника бундесвера в отставке Карла-Хайнца Фризера, а также британского исследователя Бена Уитли. Последний обнаружил в одном из американских архивов аэрофотосъемку поля боя под Прохоровкой, которая была сделана немецкой авиацией, и сопоставил ее с современными снимками Google Maps.

«Советы потерпели крупное поражение и понесли огромные потери в танках», — сделал вывод Уитли, проанализировав снимки.

«В действительности 186 немецких боевых машин сражались против 672 советских; вечером того же дня потери составили около 235 танков у Красной Армии и 5 у вермахта», — подчеркнул Келлерхофф.



Действия Красной армии Свен Келлерхофф называет «атакой камикадзе», так как, согласно его версии сражения, советские танки якобы столпились перед узким мостом и подставились под удар 2-го танкового корпуса СС, в результате чего понесли огромные потери.

Подводя итог, Келлерхофф отказался считать битву под Прохоровкой победой Красной армии, приписав вслед за Беном Уитли ей фактическое поражение и назвав это «демистификацией» войны.

Между тем, по наиболее распространенной в России версии событий под Прохоровкой, в сражении участвовали около 800 танков с советской и примерно 700 — с немецкой стороны. Потери сторон оцениваются в пользу Красной армии: на поле остались ржаветь 60% от всего числа советских боевых машин, и 75% — немецких. Альтернативные источники по потерям с обеих сторон дают сильно различающиеся данные.

Советские солдаты осматривают немецкий танк Pz. Kpfw. V «Пантера», уничтоженный во время боев под Прохоровкой © Яков Рюмкин

Напомним, сражение под Прохоровкой произошло 12 июля 1943 года в ходе оборонительной фазы Курской битвы в районе станции Прохоровка. Командование танковыми соединениями во время сражения осуществляли генерал-лейтенант Павел Ротмистров с советской стороны и оберстгруппенфюрер СС Пауль Хауссер со стороны Германии.

Ни одна из сторон не достигли своих целей: немцы не сумели захватить Прохоровку и прорвать оборону советских войск, красноармейцы не справились с окружением противника. Победу в сражении принято отдавать Советскому Союзу, поскольку советские войска сумели продвинуться на 12 километров, оставив поле сражения у себя в тылу.

Прохоровское сражение оставило заметный след не только в советской, но и современной массовой культуре. Наиболее ярко и подробно ход сражения отражен в киноэпопее «Освобождение» режиссера Юрия Озерова. Шведская группа Sabaton посвятила данному сражению песню «Panzerkampf», часто встречаются упоминания о битве на Курской дуге и Прохоровке в литературных произведениях и компьютерных играх по мотивам Второй мировой войны.



Ранее «Ридус» подробно рассказывал о том, почему Прохоровская битва в России считается яркой демонстрацией не только воинской отваги и стратегического планирования, но и технического и интеллектуального превосходства советской армии.