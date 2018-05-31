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В США выпустили монету о победе во Второй мировой войне без СССР

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© bradfordexchange.com

© bradfordexchange.com

Выпускающая сувениры американская частная компания Bradford Exchange представила юбилейную монету к 75-летию окончания Второй мировой войны, на которой среди союзников по антигитлеровской коалиции отсутствует Советский Союз.

«После долгих четырех лет войны и жертв во Второй мировой войне союзники наконец одержали победу. Это было время для величайшего поколения, время радоваться и размышлять о достижениях и потерях войны, а также о светлом будущем свободы, которое ждет нас впереди. Теперь вспомните всех тех, кто обеспечил свободу, которой мы наслаждаемся сегодня, глядя на эту коллекцию монет», — сказано в описании коллекции.

Составители описания допустили ошибку: согласно общепринятой датировке, Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с вторжения гитлеровских войск в Польшу, а завершилась 2 сентября 1945 года капитуляцией Японии. В США более известна другая дата — 7 декабря 1941 года, когда Соединенные Штаты вступили в войну после нападения Японии на Перл-Харбор, и с этой точки зрения война для американцев действительно продолжалась менее четырех лет.

В компании отказались от комментариев российским журналистам, заявив, что вся информация о товарах размещена на интернет-сайте компании и им нечего больше добавить, отмечает РИА Новости. Цена монеты составляет 39 долларов и 99 центов.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, как в Твери на круглом столе развеяли распространившиеся в современной России мифы о Великой Отечественной войне.

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