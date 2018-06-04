Российские мультимиллиардеры разбогатели на $36,6 млрд с начала года

Российские долларовые мультимиллиардеры с начала года разбогатели на 36,6 миллиарда долларов, и ни один из них за это время не обеднел. Как следует из данных Bloomberg Billionaire Index (BBI), из 500 участников списка богатейших людей мира 22 человека — россияне.

Сильнее всех среди россиян разбогатели предправления газовой компании НОВАТЭК Леонид Михельсон (+$5,71 млрд с начала года), основной акционер инвестиционной группы Volga Group Геннадий Тимченко (+$3,81 млрд), гендиректор «Норникеля» Владимир Потанин (+$3,29 млрд), председатель совета директоров металлургического комбината НЛМК Владимир Лисин (+$3,27 млрд) и основатель диверсифицированной международной компании USM Holdings Алишер Усманов (+$2,79 млрд).

Удачным первые два квартала 2019 года также стали для Вагита Алекперова (ЛУКОЙЛ), Алексея Мордашова («Силовые машины»), Романа Абрамовича (Evraz Group) и ряда других крупных российских предпринимателей. При этом лидер списка Bloomberg Billionare Index Джефф Безос потерял 8,41 миллиарда долларов, а Уоррен Баффет — 2,64 миллиарда.

В топ-10 списка BBI восемь миллиардеров — американцы, один француз и один испанец. Все они, за исключением Безоса и Баффета, оказались в «зеленой зоне», сумев увеличить стоимость своих активов на суммы от 7 до 33 миллиардов долларов. Самый выдающийся показатель продемонстрировал богатейший человек Европы, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно.

Напомним, реальные доходы простых россиян в 2019 продолжили падать: во втором квартале они просели на 0,2%. По данным Росстата, в совокупности за первые шесть месяцев доходы жителей РФ потеряли 1,3% в годовом выражении. При этом трем четвертям россиян не хватает денег до зарплаты, а самая распространенная зарплата в России составляет лишь 23,5 тысячи рублей.

Недавно Росстат подсчитал, что половина российских семей не имеет средств для покупки товаров длительного потребления, а почти 15% российских семей могут позволить себе тратить деньги только на еду — даже покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают у них затруднения.



Ранее «Ридус» рассказывал, почему россиян одолевает бедность, пока олигархи подсчитывают многомиллиардные прибыли.