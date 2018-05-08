В Киеве совершено нападение на Порошенко

В Киеве несколько человек попытались напасть на экс-президента Украины Петра Порошенко, когда он отъезжал от здания Государственного бюро расследований (ГБР), куда его вызывали на допрос. Один из нападавших залез на капот автомобиля Порошенко, а другие устроили потасовку с его охраной.

«Около 17 часов группа лиц заблокировала автомобиль Петра Порошенко и вступила в конфликт с его охраной. Злоумышленники с места происшествия скрылись. Полицейские зарегистрировали сведения о событии, а затем начали уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины», — сообщается на сайте киевской нацполиции.

Российские телеканалы выдвинули версию, что инцидент был инсценировкой: по мнению журналистов, нападавший выглядел нелепо и не представлял серьезной опасности, зато попал в поле зрения большого числа фото- и телекамер. Особенно подозрительно выглядели действия сотрудников охраны экс-президента.

Первоначально Петра Порошенко вызывали в ГБР 17 июля, однако на допрос он не явился, сославшись на необходимость присутствовать на заседании Европарламента в Страсбурге. В среду, 24 июля, экс-президент все же явился в ГБР, но, по утверждению пресс-службы его партии «Европейская солидарность», «следователи оказались неподготовленными к общению», и допрос перенесли на 25 июля.

Среди предъявленных Порошенко обвинений — государственная измена, злоупотребление служебным положением, легализация преступных доходов, неуплата налогов, попытка узурпации судебной власти, а также «факт незаконного назначения кабинета министров Украины в 2016 году при отсутствии коалиции в Раде», передает ТАСС.

Одно из уголовных дел против Порошенко касается киевского завода «Кузница на Рыбальском», который являлся одним из крупнейших активов Порошенко. СМИ утверждали, что он фиктивно продал «Кузницу» украинскому бизнесмену Сергею Тигипко. Дело о продаже завода заведено по подозрению в уклонении от уплаты налогов и дальнейшей легализации доходов, полученных преступным путем.

Ранее «Ридус» рассказывал о триумфальной победе партии нового президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» на досрочных выборах в Верховную Раду, которая позволяет ей занять большинство мест в парламенте и утверждать законы без формирования коалиции с другими партиями. Партия Петра Порошенко «Европейская солидарность» также прошла в Раду, а сам он вскоре получит мандат и депутатскую неприкосновенность, однако «Слуга народа» сможет проголосовать за лишение экс-президента этой привилегии.