Порошенко с семьей уехал из Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко вместе с женой и детьми покинул Украину и уехал в Турцию, отказавшись перед этим от государственной охраны.

«Часть членов его семьи выехала из Украины на прошлой неделе. Другая часть и он выехали в воскресенье. Летели в Стамбул», — цитирует газета «Взгляд» украинские СМИ.

Журналисты выяснили, что Порошенко написал заявление, где указал, что желает отказаться от государственной охраны, которая по закону положена всем бывшим главам государства. Однако на какой конкретно срок Порошенко отказался от охраны не сообщается.



Напомним, в июне во время обострения российско-грузинских отношений из-за провокаций оппозиции в Тбилиси, Петр Порошенко призывал украинцев отдыхать в Грузии вместо того, чтобы по старой привычке ездить на время отпуска в Крым. «Конечно, я призываю украинцев отдыхать на Украине, но тем, кто планирует отдыхать за границей или в оккупированном Крыму, рекомендую переориентироваться на Грузию», — заявил тогда он.

Ранее Порошенко был замечен на отдыхе в Испании. В 2016 году украинские журналисты сделали расследование о его шикарной двухэтажной вилле с бассейном, которая была оформлена на испанскую фирму Порошенко. Также украинские СМИ писали, что Порошенко приобрел двухэтажный особняк вблизи курорта Марбелья на юге Испании, на берегу моря в маленьком городке Аталайя Исдабе.

За несколько дней до отъезда из страны на Петра Порошенко было совершено нападение, которое в России назвали инсценировкой. Это произошло, когда он отъезжал от здания Государственного бюро расследований после допроса по одному из многочисленных уголовных дел, фигурантом которых является экс-президент.