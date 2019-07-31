Пентагон начал подготовку развертывания войск в Европе

Министерство обороны США начало поиск подрядчиков для переброски и развертывания крупных сил в странах Европы.

Пентагон разместил в июле на официальном сайте государственных закупок США соответствующую заявку, которую продолжает регулярно обновлять.

Согласно заявке, один из трех департаментов министерства — департамент армии — планирует заключить контракт на коммерческие перевозки людей и тяжелых военных грузов для оперативного объединения Сухопутных войск США в Европе (United States Army Europe или USAREUR).

В документе отмечается, что цель контракта — обеспечение быстрой передислокации и развертывания войск, а также транспортной поддержки основных военных учений.

В заявке прописаны примерные маршруты следования войск и грузов, а также точки пересечения границ, порядок прохождения таможенных пунктов, основные направления и расстояния от Великобритании до стран Балтии.

Как писал «Ридус», в марте нынешнего года в Соединенных Штатах приняли решение о возвращении к стратегии внезапного развертывания американских войск в Европе.

Таким образом, Вашингтон возвращается к стратегии, разработанной Пентагоном во времена холодной войны для сдерживания Советского Союза.



Через несколько дней заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что ответные меры России на новые программы вооружения в Европе будут симметричными.