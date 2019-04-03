В МИД сообщили, как Москва ответит на новые программы вооружения в Европе

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что ответные меры России на новые программы вооружения в Европе будут симметричными.

При этом дипломат добавил, что они не будут затратными для Москвы.

Мы знаем прекрасно, какие существуют сегодня программы вооружения, эти программы вооружений отнюдь не нацелены на то, чтобы бороться с терроризмом, они выстраиваются по схемам холодной войны, — подчеркнул замминистра во время круглого стола в Общественной палате РФ, посвященного отношениям РФ и НАТО.

Ранее в американских СМИ появилась информация, что США приняли решение вернуться к стратегии холодной войны.

Как сообщал «Ридус», в середине марта США перебросили на территорию Европы стратегические бомбардировщики, способные нести крылатые ракеты.



В начале декабря 2018 года госсекретарь США Майк Помпео предъявил ультиматум российским властям, призвав их в 60-дневный срок вернуться к исполнению условий ДРСМД.

В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия строго выполняет все положения договора и ультиматум Вашингтона никто выполнять не собирается.

Дональд Трамп и Помпео объявили, что Вашингтон приостанавливает выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД со 2 февраля, а через полгода перестанет быть его участником, если Россия не предпримет действий по устранению нарушений со своей стороны.

Решение США о приостановке участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) поддержали европейские страны — члены НАТО.

В свою очередь 2 февраля президент России заявил о приостановке участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в ответ на действия США.

4 марта Владимир Путин подписал указ о приостановлении выполнения российской стороной Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности (ДРСМД).

После этого главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти заявил, что Пентагон поменял свои оперативные планы в Арктике, чтобы обеспечить сдерживание растущему влиянию России и Китая.