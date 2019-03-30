США вернулись к стратегии времен холодной войны
- 30 марта 2019, 18:11
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В США приняли решение о возвращении к стратегии внезапного развертывания американских войск в Европе, пишет официальная газета Министерства обороны Stars and Stripes.
Издание отмечает, что Вашингтон возвращается к стратегии, разработанной Пентагоном во времена холодной войны для сдерживания Советского Союза.
В те времена мобилизация подразделений без их предварительного уведомления под названием «Динамичное использование сил» была основной особенностью американской военной политики в противостоянии СССР
Стратегия заключалась в поддержании баланса сил с противником с помощью непредсказуемых перемещений войск, пишет издание.
В качестве примера газета приводит проведенную в середине марта этого года внезапную переброску американского пехотного батальона в Польшу, отмечают «Новые Известия».
Ранее, как сообщал «Ридус», в МИД РФ заявили, что Соединенные Штаты продолжают активную разработку новых ракетных систем средней дальности.
В начале декабря 2018 года госсекретарь США Майк Помпео предъявил ультиматум российским властям, призвав их в 60-дневный срок вернуться к исполнению условий ДРСМД.
В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия строго выполняет все положения договора и ультиматум Вашингтона никто выполнять не собирается.
Дональд Трамп и Помпео объявили, что Вашингтон приостанавливает выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД со 2 февраля, а через полгода перестанет быть его участником, если Россия не предпримет действий по устранению нарушений со своей стороны.
Решение США о приостановке участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) поддержали европейские страны — члены НАТО.
В свою очередь 2 февраля президент России заявил о приостановке участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в ответ на действия США.
4 марта Владимир Путин подписал указ о приостановлении выполнения российской стороной Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности (ДРСМД).
После этого главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американский генерал Кертис Скапаротти заявил, что Пантагон поменял свои оперативные планы в Арктике, чтобы обеспечить сдерживание растущему влиянию России и Китая.
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