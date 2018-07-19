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Академик РАН рассказал, когда вернется лето

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© pixabay.com

© pixabay.com

Заведующий кафедрой криологии Земли Тюменского индустриального университета академик РАНВладимир Мельников сообщил в беседе URA.RU, что теплая, характерная для лета погода вернется в российские регионы на смену нынешней «осенней» лишь на следующей неделе.

Это, по всей видимости, произойдет 5—6 августа, — добавил академик.

По его словам, в сегодняшних холодах нет ничего катастрофического.

И в Москве, и в других регионах страны просто наблюдаются различные движения потоков воздуха и воздушных масс: где-то становится теплее, а где-то — прохладнее, — рассказал агентству ученый.

Согласно прогнозам метеорологов, среда, 31 июля, может стать самым холодным днем месяца в столичном регионе.

Как сообщал «Ридус», во вторник, 29 июля, в Москве зафиксировали самую холодную ночь июля. Это связано с ультраполярным вторжением, отмечают синоптики.

Ранее июльские ночные погодные антирекорды были зафиксированы в 1971 и 1979 годах — плюс 6,1 и плюс 7,6 градуса соответственно.

По данным метеорологов, к середине недели столбики термометров днем будут показывать 12—15 градусов тепла, а по ночам — рекордные 4—9 градусов.

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