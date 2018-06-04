Синоптики предупредили москвичей о температурном антирекорде
- 29 июля 2019, 08:28
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Из-за ультраполярного вторжения температура в столице в ночное время может опуститься ниже 5 градусов тепла.
По данным метеорологов, в понедельник, 29 июля, в дневное время ожидается температура на уровне 13—18 градусов.
К середине недели столбики термометров днем будут показывать 12—15 градусов тепла, а по ночам — рекордные 4—9 градусов.
Синоптики отмечают, что такая погода скорее характерна для сентября, сообщает центр погоды «Фобос».
За последние 70 лет дневная температура в Москве в конце июля ни разу не опускалась ниже 15 градусов тепла, а по ночам погодные антирекорды были зафиксированы в 1971 и 1979 годах — плюс 6,1 и плюс 7,6 градуса соответственно, напоминает ФАН.
Как ранее сообщал «Ридус», метеорологи предупреждали о резком похолодании на нынешней неделе.
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