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Синоптики предупредили москвичей о температурном антирекорде

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© ИТАР-ТАСС/ Артем Геодакян

© ИТАР-ТАСС/ Артем Геодакян

Из-за ультраполярного вторжения температура в столице в ночное время может опуститься ниже 5 градусов тепла.

По данным метеорологов, в понедельник, 29 июля, в дневное время ожидается температура на уровне 13—18 градусов.

К середине недели столбики термометров днем будут показывать 12—15 градусов тепла, а по ночам — рекордные 4—9 градусов.

Синоптики отмечают, что такая погода скорее характерна для сентября, сообщает центр погоды «Фобос».

За последние 70 лет дневная температура в Москве в конце июля ни разу не опускалась ниже 15 градусов тепла, а по ночам погодные антирекорды были зафиксированы в 1971 и 1979 годах — плюс 6,1 и плюс 7,6 градуса соответственно, напоминает ФАН.

Как ранее сообщал «Ридус», метеорологи предупреждали о резком похолодании на нынешней неделе.

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