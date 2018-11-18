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В Москве зафиксировали самую холодную ночь июля

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© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

В ночь на вторник, 30 июля, температура воздуха в районе ВДНХ, где находится базовая метеостанция столицы, опускалась до 9,5 градуса, сообщает метеобюро Москвы и Московской области.

Как ранее сообщал «Ридус», по данным метеорологов, к середине недели столбики термометров днем будут показывать 12—15 градусов тепла, а по ночам — рекордные 4—9 градусов.

Это связано с ультраполярным вторжением, отмечают синоптики.

Ранее июльские ночные погодные антирекорды были зафиксированы в 1971 и 1979 годах — плюс 6,1 и плюс 7,6 градуса соответственно.

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