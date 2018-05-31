Смертельный all inclusive: в «Турпомощи» объяснили гибель россиян в Анталье

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко прокомментировал резонансное заявление генконсула РФ в Анталье Олега Рогозы о массовой гибели российских туристов в Турции.

«Первая [причина] — незнание о состоянии своего здоровья, незнание своих физических возможностей.В основном это категории людей выше среднего возраста. Вторая причина — экстремальные климатические условия, к которым люди адаптироваться не успевают», — заявил он в комментарии РБК.

Среди рисков для здоровья туристов глава «Турпомощи» также назвал очень популярные у россиян шведский стол и турпакет all inclusive, которые провоцируют на обжорство и неумеренное употребление алкоголя.



Кроме того, эксперт напомнил, что в Анталье — самая высокая концентрация отдыхающих россиян, так что несчастные случаи там происходят чаще, чем на других курортах, в том числе и по объективным причинам.

Массовая гибель россиян на отдыхе в Турции — явление не новое. Еще в 2017 году российские СМИ обратили внимание на серию смертей туристов из России общим числом более десяти человек. В 2018 году ситуация повторилась, но в меньшем масштабе — имели место скорее единичные случаи. Чаще всего к летальному исходу приводили ДТП, сердечные приступы, неосторожное купание в море и злоупотребление спиртным.

Например, всего за одни выходные в последней декаде июля 2017 года на турецких курортах погибло сразу пять россиян. Четверо из них скончались во время купания в море, а пятый, как сообщают СМИ, мог погибнуть из-за выпитого на жаре алкоголя.

Кроме того, в 2017 году на турецких курортах разразилась массовая эпидемия опасного вируса Коксаки, который вызывает страшную сыпь по всему телу и дает осложнения на сердце и легкие. Особенно от него страдали дети, хотя летальных случаев отмечено не было. Зато многие заметили, как власти Турции сделали вид, что ничего особенного не произошло.

Из самых резонансных случаев за 2019 год: гибель под колесами автомобиля супружеской пары в районе турецкой Аланьи и смерть туриста, летавший на параплане в провинции Фетхие.

