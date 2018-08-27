Российский турист разбился на параплане в Турции

В турецкой провинции Фетхие разбился российский турист, летавший на параплане, пишет местная газета Karar.

По данным издания, 44-летний Андрей Куринин погиб при прыжке с горы Бабадаг. Мужчина не справился с управлением и упал в море.

Прибывшие на место спасатели достали его из воды, однако по дороге в больницу он скончался.

Газета отмечает, что россиянин был опытным парапланеристом. Он предоставил организаторам прыжков документ, подтверждающий его квалификацию, поэтому прыгал без инструктора.

По данным издания, это не первый несчастный случай на горе Бабадаг. Около месяца назад еще двое туристов тоже погибли здесь по время прыжка с парапланом, они разбились о скалы.