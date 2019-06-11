В Турции автомобиль сбил насмерть супругов из России
- 11 июня 2019, 20:38
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В районе турецкой Аланьи под колесами автомобиля погибла супружеская пара из России, сообщил представитель генконсульства РФ в Анталье.
«Автомобиль сбил двух российских туристов, мужа и жену, в поселке Махмутлар в районе Аланьи», — рассказал он РИА Новости.
По его словам, виновник ДТП задержан и находится под стражей.
Дипломат также рассказал агентству, что погибшие туристы приехали в Турцию на отдых с 15-летней дочерью.
В сообщении генконсульства, опубликованном в Twitter также уточняется, что автомобиль наехал на Анну и Андрея Балакиных на пешеходном переходе.
В настоящее время дипломаты вместе с местными властями занимаются оформлением документов, которые необходимы для доставки тел на родину.
Войти через социальные сети: