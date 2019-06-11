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В Турции автомобиль сбил насмерть супругов из России

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© imago/Xinhua/TASS

© imago/Xinhua/TASS

В районе турецкой Аланьи под колесами автомобиля погибла супружеская пара из России, сообщил представитель генконсульства РФ в Анталье.

«Автомобиль сбил двух российских туристов, мужа и жену, в поселке Махмутлар в районе Аланьи», — рассказал он РИА Новости.

По его словам, виновник ДТП задержан и находится под стражей.

Дипломат также рассказал агентству, что погибшие туристы приехали в Турцию на отдых с 15-летней дочерью.

В сообщении генконсульства, опубликованном в Twitter также уточняется, что автомобиль наехал на Анну и Андрея Балакиных на пешеходном переходе.

В настоящее время дипломаты вместе с местными властями занимаются оформлением документов, которые необходимы для доставки тел на родину.

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