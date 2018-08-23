СМИ: московским полицейским приказали «зашифроваться» в соцсетях

Руководство полиции Москвы приказало работавшим на несанкционированном митинге 27 июля сотрудникам изменить свои данные в соцсетях ради безопасности своих родных, пишет российская пресса.



Опубликовавшие эту информацию СМИ ссылаются на телеграм-канал Baza, который рассказал о проблемах у некоего «капитана Сякина». «Благодаря опубликованным в сети данным, некие активисты смогли выйти на его родных, после чего матери Сякина принесли под дверь дома записку с угрозой — „сожжем твой дом“. Также жертвой неизвестных хулиганов стали ещё несколько полицейских», — сказано в сообщении канала.

В частности, полицейским предписали убрать из свободного доступа фотографии, где можно разглядеть их лица. «Ридус» не располагает подтверждением этой информации из официальных источников.

«Новые известия» отмечают, что кампанию по деанонимизации силовиков, участвовавших в разгоне протестующих 27 июля, начал проект «Сканер». До этого, 24 июля, волонтеры и правозащитники запустили кампанию «Порядковый номер», цель которой — раскрытие личностей полицейских.

Напомним, 20 июля в Москве состоялся разрешенный властями митинг на проспекте Сахарова в поддержку оппозиционных кандидатов в депутаты столичного парламента. Он собрал около 12 тысяч человек. На нем не прошедшие регистрацию кандидаты в депутаты Мосгордумы предложили выйти 27 июля к зданию мэрии Москвы. В полиции назвали акцию 27 июля незаконной и призвали москвичей воздержаться от участия в ней.

Несмотря на запрет властей, несанкционированная акция 27 июля в центре столицы состоялась и поставила антирекорд по задержаниям: 1373 человека, из них более 600 — иногородние граждане. Как сообщал «Ридус», несколько полицейских и росгвардейцев пострадали от распыления газа. Газ, предположительно, распылили с балкона одного из домов на Тверской улице. Кроме того, на Большой Дмитровке митингующие перекрыли движение автомобилей и бросали взрывпакеты. В отношении участников беспорядков СКР завел три уголовных дела.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал незаконную протестную акцию 27 июля «заранее спланированными и хорошо подготовленными массовыми беспорядками» и поблагодарил правоохранителей за выполнение своего долга.

