Выпавший в Петербурге июльский снег попал на видео

Жители Санкт-Петербурга стали свидетелями необычного для 30 июля климатического явления.

В Северной столице выпал самый настоящий снег.

«Ридус» публикует видео, запечатлевшее июльский снег в Петербурге.

Ранее в Гидрометцентре предсказали европейской части России ультраполярное похолодание, которое принесут арктические воздушные массы. По прогнозам синоптиков, на крайнем севере и северо-востоке европейской части России возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.

Напомним, в ночь на 23 июля снег прошел в Магаданской области.

