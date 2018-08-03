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На Москву идет ультраполярное похолодание со снегом

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© social media

© social media

Синоптики предсказали европейской части России ультраполярное похолодание в ближайшие выходные. Холодный воздух принесут арктические воздушные массы.

«На крайнем севере и северо-востоке европейской части России в выходные местами возможны осадки в виде дождя и мокрого снега», — рассказал «Российской газете» заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

Из-за вторжение арктических воздушных масс температура в Центральной России, включая Москву, может опуститься до плюс 18 градусов уже в воскресенье, а в понедельник и вторник, по предварительному прогнозу, еще ниже — до плюс 13. Ночью будет не по-летнему холодно — около плюс 8 градусов, предупреждает синоптик.

В целом температура воздуха разойдется с климатической нормой на 8−10 градусов. В некоторых городах возможны обновления исторических минимумов температуры. Для Москвы рекорд равен плюс 5,6 градуса, он был зафиксирован 29 июля 1916 года, но в этом году едва ли будет побит.

Есть надежда, что холодный циклон будет кружить над Москвой и ее окрестностями недолго, и уйдет в середине следующей недели.

Напомним, в ночь на 23 июля снег прошел в Магаданской области, а 24 июля в Москве МЧС предупредил жителей столицы о грозе, сильном дожде и ветре.

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