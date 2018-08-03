МВД сократило список особо опасных пород собак до 13 пунктов

МВД РФ сократило перечень потенциально опасных пород собак, выгул которых без намордников и поводков будет запрещен.

Первоначальный вариант был сокращен с 69 до 13 пунктов.

В новом списке оставили 12 пород и отдельным пунктом вывели метисов, приводит газета «Новые Известия» слова представителя ведомства Алексея Беззубова.

Он отметил, что при составлении перечня пород учитывались замечания Российской кинологической федерации и общественности, а также допустил, что список, возможно, еще будет корректироваться до окончания общественных слушаний.

Из первоначального варианта были оставлены такие породы, как амбульдог, бразильский бульдог, алапахский чистокровный бульдог (отто), американский бандог, бэндог, акбаш, булли кутта и волко-собачьи гибриды. Отдельно были выделены волкособы. Дополняют список гуль доги, питбульмастифы и северокавказские собаки.

Как отмечает издание, в свое время общественность возмутил тот факт, что в перечень попали шарпеи, немецкие овчарки и кокер-спаниели.

В начале марта МВД предложило считать крайне опасными 69 пород собак, которые обладают генетическими качествами агрессии и силы.