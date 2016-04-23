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Похожее на мешок из-под лука платье шокировало покупателей ценой

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  • 30 июля 2019, 12:45
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

В Сети возмущённо обсуждают красное сетчатое платье от интернет-магазина одежды ASOS. Модная новинка представляет собой лиф без бретелек со шнуровкой на спине и полностью прозрачной юбкой. Платье немедленно сравнили с мешком для лука и поразились его цене в 350 фунтов стерлингов, что составляет больше 27 тысяч рублей.

Дизайнер ASOS назвала платье сексуальным и очаровательным, в то время как потенциальных покупательниц шокировал откровенный дизайн изделия и спорный выбор материала.

ОМГ, это выглядит как мешок лука!
Чтобы это надеть, понадобится тальк.
350 фунтов?! Я не отдала бы за это даже двадцатку.
Дизайнера что, вдохновил поход в продуктовый супермаркет?

Ранее этот же интернет-магазин взбесил покупателей прозрачным платьем из плёнки за 88 долларов. Одна девушка тут же сделала такой же наряд из подручных средств и посоветовала всем следовать её примеру.

Ещё «Ридус» рассказывал, как в Сети обсуждали вызывающе сексуальную юбку. «Как под неё можно надеть трусики?!» — вопрошают потенциальные покупательницы.

Также мы писали, как в интернете беспощадно высмеяли экстремально дырявые джинсы, которые состоят из узких полосок денима на талии, боках и коленях и стоят 168 долларов — около 11 тысяч рублей.

Покупатели подняли на смех и джинсовые трусы за 470 долларов. Дизайнеров обозвали идиотами, а модную новинку — ужасной, неудобной и неприлично дорогой.

Ещё больше взбесил пользователей купальник, в котором нельзя купаться. Новинку выпустил модный дом Gucci и предлагает приобретать бесполезный предмет одежды за 380 долларов — а это больше 25 тысяч рублей.

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