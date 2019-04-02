Джинсовые трусы за 470 долларов подняли на смех в соцсетях

Французский бренд одежды Y Project представил публике джинсовые шорты, больше похожие на трусы. Модная новинка отличается высокой талией, молнией спереди, пуговицей на поясе и очень высокими вырезами для ног. Шорты выпускаются в трёх цветах (чёрный, каменный и традиционный синий деним) и продаются за 470 австралийских долларов, что составляет примерно 315 долларов США, 256 фунтов стерлингов или 21 тысячу 750 российских рублей.

Фотографии шорт шокирующего дизайна были опубликованы в Instagram интернет-магазина SSENSE и подписаны весьма лаконично: «Два слова: джинсовые трусики». Сам модный лейбл Y Project предлагает носить шорты разными способами: «Эти шорты короткого стиля можно носить под брюками или поверх брюк, что означает, что они гораздо более универсальны, чем обычная пара трусов. Это нижнее бельё, которое не должно оставаться невидимым!»

Изображения причудливой модной новинки быстро разлетелись по соцсетям и собрали множество возмущённых комментариев от интернет-пользователей:

Мне бы очень хотелось встретиться с людьми, которые заплатят за ЭТО более 300 долларов. Хотя на свете достаточно идиотов, и необязательно с ними встречаться, чтобы убедиться в этом.

Мода пошла не туда. Никакого достоинства. Это смешно.

Господи, это ужасно. Непрактично, выглядит ужасно неудобно, не подойдет практически ни одной фигуре, кроме этой конкретной модели, и неприлично дорого.

Как бы я ни любила деним, но такое я не надену!

Мода, очнись, ты сходишь с ума.

К слову, это не первый раз, когда бренд Y Project шокирует покупателей своими новинками. В прошлом году под маркой лейбла были выпущены джинсы-трансформеры, которые можно было превратить в весьма откровенные шорты, просто расстегнув молнию. Этот необычный предмет одежды продавался за 445 долларов США.

В коллекцию самых нелепых дизайнов одежды можно также включить прозрачные джинсы из пластика, которые были созданы модным брендом Topshop, и несмотря на то, что они ужаснули миллионы людей по всему миру, штаны были быстро распроданы по цене 100 долларов за единицу.



Ранее «Ридус» рассказывал, как интернет-пользователей шокировали экстремально дырявые джинсы, которые оголяют вообще всё и едва держатся на узких полосках денима.

Также покупателей удивила украинский дизайнер: она создала джинсы с разными штанинами — одной узкой, а одной — очень широкой. Для тех, кто никак не может определиться со стилем.

А также в Сети смеялись над джинсами с искусственной грязью за 400 баксов, возмущались скрепкой от Prada за 185 долларов и удивлялись модному женскому купальнику с принтом голой мужской груди.

А что вы думаете о таких модных новинках? Рискнули бы примерить?