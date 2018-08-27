Модный бренд взбесил покупателей платьем из плёнки за 88 долларов

В соцсетях возмущённо обсуждают новое платье от интернет-магазина одежды ASOS. Всё дело в том, что платье абсолютно прозрачное и сделано как будто из пупырчатой плёнки. В составе эластичный пластик — 100% рolyamide. Модную новинку немедленно назвали "самым оригинальным костюмом из мусорки" и обвинили бренд в попытке избавиться от излишек упаковки.

В интернет-магазине платье описывается такими словами: «Очаровательный образ с ног до головы. Украшено пайетками. Свободный ворот. Тонкие бретельки. Узкий крой с плотной посадкой по фигуре». Однако потенциальные покупатели пришли в ужас от пластикового платья:

Это что, пузырчатая плёнка?

Я уверена, что на ASOS устроили распродажу, чтобы избавиться от излишек плёнки с пузырьками!

Вы наверняка перерыли кучу мусорных вёдер, собирая упаковку от посылок с Amazon, чтобы создать вот это.

Воу, это настоящий #провалмаркетолога.

Особенно поразила людей цена изделия. Компания предлагает покупать новинку за 68 фунтов стерлингов, что составляет 88 долларов или 5600 рублей.

68 фунтов за пузырчатую плёнку? Лучшая сделка, ASOS.

Кто-нибудь, дайте мне плёнку с пузырьками. Я сделаю это всего за несколько фунтов. Хотя не то, чтоб я хотела носить такое.

68 фунтов за то, чтоб выглядеть, как будто я завернулась в упаковку для посылок. Пожалуй, я скажу нет. 🏻‍♀️🏻‍♀️🏻‍♀️

Нашлась и смелая девушка по имени Китти Харви, которая, недолго думая, быстренько соорудила копию спорного платья и сообщила, что это обошлось ей бесплатно.

#лайфхак, ребята!!! Я сэкономила почти 70 фунтов на этом чудесном платье от ASOS, создав его самостоятельно!!! 🙌🏻💪🏻👍🏻 #специалистпоэкономии Увидимся на следующей вечеринке 💁🏼‍♀️💕🎉

Тем временем, владельцы бренда Jaded London, создавшего платья, заявили, что довольны шумихой вокруг своей новинки:

Мы очень рады, что люди проявляют огромный интерес к нашему продукту, поскольку мы стремимся быть самыми передовыми в наших проектах, насколько это возможно. Как бренд, мы раздвигаем границы и создаём образцы для законодателей моды, а не последователей моды. Мода должна вызывать разговоры, её должны замечать — и наше платье успешно с этим справляется. И мы рады видеть, как поклонники бренда надевали нашу одежду, в том числе это платье, на знаменитом музыкальном фестивале Coachella.

Прозрачное платье действительно появилось на фестивале, в него нарядилась блогерша Alexis_Frasca. И к слову, на девушке это платье выглядит вполне гламурно, а не как вещица из мусорки.

Подписчики модной блогерши пришли в восторг от её образа и засыпали девушки комплиментами: «Красота!», «Богиня», «Это просто потрясающе. Настоящее благоговение», «Великолепно!».

Как вы считаете, почему платье вызывает такую неоднозначную реакцию?

Ранее «Ридус» рассказывал, как в Сети обсуждали вызывающе сексуальную юбку. «Как под неё можно надеть трусики?!» — вопрошают потенциальные покупательницы.

Также мы писали, как в интернете беспощадно высмеяли экстремально дырявые джинсы, которые состоят из узких полосок денима на талии, боках и коленях и стоят 168 долларов — около 11 тысяч рублей.

Покупатели подняли на смех и джинсовые трусы за 470 долларов. Дизайнеров обозвали идиотами, а модную новинку — ужасной, неудобной и неприлично дорогой.

Ещё больше взбесил пользователей купальник, в котором нельзя купаться. Новинку выпустил модный дом Gucci и предлагает приобретать бесполезный предмет одежды за 380 долларов — а это больше 25 тысяч рублей.