Глава «Фонда борьбы с коррупцией» Алексей Навальный арестован на 30 суток. Такое решение принял Симоновский суд Москвы.

О своем аресте Навальный сообщил в Твиттере, призвав жителей столицы к участию в несогласованной властями акции 27 июля за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.

Навальный попросил у судьи отсрочить наказание, сославшись на желание присутствовать на встрече с избирателями кандидатов в Мосгордуму и концерте группы Rammstein, однако его просьбу оставили без удовлетворения.

«Алексей, вас каждый раз так удобно принимают перед каким нибудь кипешем. Как будто специально берегут. Скажите пожалуйста, ваш оперативный псевдоним не „Гапон“?», — заметили Навальному в комментариях. «Это полный беспредел! Держитесь, Алексей! Победим!», — написали сторонники оппозиционера.



Напомним, Навального задержали утром 24 июля и предъявили обвинение в повторном совершении административного правонарушения, связанного с призывами к участию в несогласованном публичном мероприятии.(статья 20.2 КоАП РФ).

Ранее в ходе согласованного митинга на проспекте Сахарова в поддержку оппозиционных кандидатов в депутаты столичного парламента Навальный предложил выйти 27 июля к зданию мэрии Москвы. В полиции назвали акцию незаконной и призвали москвичей воздержаться от участия в ней.