Врачи Навального заявили о его возможном отравлении

Отбывающий административный арест руководитель «Фонда борьбы с коррупцией» Алексей Навальный доставлен из изолятора в терапевтическое отделение 64-й московской больницы имени Виноградова после жалоб на проблемы со здоровьем. Врачи больницы диагностировали у него острый приступ аллергии.

«Он был осмотрен врачом-терапевтом, который поставил ему предварительный диагноз „генерализованная аллергическая реакция по типу ангионевротического отека крапивницы“», — заявил «Интерфаксу» врач терапевтического отделения Эльдар Казахмедов.



Казахмедов сообщил, что Навальный был также осмотрен и проконсультирован главным иммунологом-аллергологом Москвы, которая поставила Навальному диагноз «контактный дерматит в области лица и ангиоотек параорбитальной области», что и привело к отекам и высыпаниям на лице оппозиционера. «Он чувствует себя гораздо лучше, чем при поступлении», — добавил Казахмедов.



По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, в изоляторе у него произошел сильный отек лица и покраснение кожных покровов, причем источник аллергической реакции определить не удалось. «За всю свою жизнь Алексей никогда прежде не испытывал аллергической реакции», — подчеркнула Ярмыш.



Навального навестили его личный врач, председатель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева, и терапевт-кардиолог Ярослав Ашихмин. Им не разрешили провести полноценный осмотр, однако врачам удалось коротко пообщаться с ним в присутствии конвоя. Васильева пришла к выводу, что жалобы и симптомы у Навального «соответствуют острому токсическому керато-конъюнктивиту и дерматиту и общей интоксикации», а его состояние могло быть спровоцировано действием «неопределенных химических веществ». Другими словами, Алексей Навальный в спецприемнике мог чем-то отравиться.

«Никакой аллергии у Алексея нет и никогда не было. Более того — он ел одну и ту же еду со всеми заключенными, никакой новой парфюмерии или средств личной гигиены не использовал», — отметила Анастасия Васильева.



Для установления причины заболевания Навального врач потребовала провести судебно-медицинскую и химическую экспертизы, а также организовать наблюдение у офтальмолога, чтобы предотвратить осложнение на глаза. Васильевой удалось взять футболку и волосы Навального для проведения анализов. Она допустила, что они могут быть отправлены в Европу на независимую экспертизу, пишет газета «Ведомости».

Напомним, 24 июля Алексей Навальный был арестован на 30 сутокарестован на 30 суток по решению Симоновского суда Москвы по обвинению в повторном совершении административного правонарушения, связанного с призывами к участию в несогласованном публичном мероприятии.(статья 20.2 КоАП РФ). Сразу после ареста Навальный призвал жителей столицы к участию в несогласованной властями акции 27 июля за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.