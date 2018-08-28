В Крыму отреагировали на слова Зеленского о возврате полуострова Украине

Депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара прокомментировал слова кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о возможности возвращения полуострова в состав Украины.

По его мнению, любые заявления украинских политиков о принадлежности полуострова являются пустыми словами.

«Ни одному президенту Украины — ни нынешнему, ни будущему — никогда не удастся вернуть Крым в состав украинского государства», — заявил парламентарий в беседе с телеканалом RT.

Ганжара назвал присоединение полуострова к России исправлением исторической ошибки.

Парламентарий также отметил, что антикрымская риторика на Украине является «трендом, который сложился в виду вируса „майдана“ и идеи украинского национализма, доминирующей в украинской политической повестке».

Депутат добавил, что крымчанам «абсолютно безразлично, что обещают кандидаты в президенты Украины».

Ранее кандидат в президенты Украины, киноактер Владимир Зеленский рассказал, когда Крым вернется в состав страны.