В Крыму отреагировали на слова Зеленского о возврате полуострова Украине
- 23 марта 2019, 17:20
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара прокомментировал слова кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о возможности возвращения полуострова в состав Украины.
По его мнению, любые заявления украинских политиков о принадлежности полуострова являются пустыми словами.
«Ни одному президенту Украины — ни нынешнему, ни будущему — никогда не удастся вернуть Крым в состав украинского государства», — заявил парламентарий в беседе с телеканалом RT.
Ганжара назвал присоединение полуострова к России исправлением исторической ошибки.
Парламентарий также отметил, что антикрымская риторика на Украине является «трендом, который сложился в виду вируса „майдана“ и идеи украинского национализма, доминирующей в украинской политической повестке».
Депутат добавил, что крымчанам «абсолютно безразлично, что обещают кандидаты в президенты Украины».
Ранее кандидат в президенты Украины, киноактер Владимир Зеленский рассказал, когда Крым вернется в состав страны.
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