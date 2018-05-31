найти ×
   
  • USD -0.03
    63.13
  • EUR +0.02
    70.31
СохранитьСохранено0
×

0010708

Почти 90 человек в затопленном селе Приамурья живут с животными на чердаках

Small default
© amurobl.ru

© amurobl.ru

Около 90 жителей села Норск в Амурской области отказались от эвакуации и живут на чердаках домов и крыше местной школы вместе с поросятами, собаками и домашней птицей.

Губернатор области Василий Орлов вместе со спасателями прибыл к жителям Норска, которые находятся на крыше школы, чтобы убедить их переехать в пункт временного размещения в поселке Февральск.

© amurobl.ru

Всего в селе Норск проживают около 300 человек. Большая их часть была эвакуирована, однако 89 человек отказались уезжать, 32 из них живут на крыше местной школы, сообщается на сайте регионального правительства.

© amurobl.ru

Вместе с ними находятся спасатели аэромобильной группировки главного управления МЧС, которые доставляют людям продукты и питьевую воду. В школе на всех готовят горячую пищу.

Как сообщал «Ридус», 25 июля 2019 года в Амурской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

В результате паводка в Приамурье подтоплено 103 воздушных линии электропередачи, более 3000 опор стоят в воде, также подтоплено 593 частных жилых дома.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Экономика
Как обманывают «управдомы» и как снизить оплату ЖКУ вдвое
16038555читать позжечитаю позже
Технологии
Доступный «убийца айфона»: обзор Pocophone F1
7296592читать позжечитаю позже

главное


Общество
Три главные причины разводов

Восемьдесят процентов разводов в России инициируют женщины. Это очень обижает и обескураживает мужчин.

251643843читать позжечитаю позже

Путешествия
Как живет «освобожденный» Донбасс: Северодонецк и Лисичанск — экс-ЛНР31 мая 2018

Скажу честно, ехать сюда мне было страшно. Очень не хотелось.

494653362читать позжечитаю позже