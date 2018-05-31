Почти 90 человек в затопленном селе Приамурья живут с животными на чердаках

Около 90 жителей села Норск в Амурской области отказались от эвакуации и живут на чердаках домов и крыше местной школы вместе с поросятами, собаками и домашней птицей.

Губернатор области Василий Орлов вместе со спасателями прибыл к жителям Норска, которые находятся на крыше школы, чтобы убедить их переехать в пункт временного размещения в поселке Февральск.

Всего в селе Норск проживают около 300 человек. Большая их часть была эвакуирована, однако 89 человек отказались уезжать, 32 из них живут на крыше местной школы, сообщается на сайте регионального правительства.



Вместе с ними находятся спасатели аэромобильной группировки главного управления МЧС, которые доставляют людям продукты и питьевую воду. В школе на всех готовят горячую пищу.



Как сообщал «Ридус», 25 июля 2019 года в Амурской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

В результате паводка в Приамурье подтоплено 103 воздушных линии электропередачи, более 3000 опор стоят в воде, также подтоплено 593 частных жилых дома.

