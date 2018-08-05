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Более 240 жилых домов подтоплено в Приамурье

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© МЧС

© МЧС

В Амурской области за время паводка оказались подтопленными 244 жилых дома в восьми населенных пунктах, сообщил министр лесного хозяйства и пожарной безопасности региона Алексей Венглинский.

По его словам, также подтоплены 1248 приусадебных участков в 12 населенных пунктах, повреждены 60 участков автомобильных дорог, что составляет более 200 километров.

В четверг, 25 июля, в Приамурье был введен режим чрезвычайной ситуации из-за вызванного осадками паводка, приведшего к подтоплению целого ряда территорий, сообщает ТАСС.

© МЧС

Глава региона Василий Орлов сообщил агентству, что пик паводка ожидается в субботу, 27 июля. Он отметил, что подтопление угрожает 21 населенному пункту в пяти районах области. В связи с этим предполагается эвакуация около 3 тысяч человек.

Как писал «Ридус», в конце июня обильные дожди и таяние снегов в Саянах вызвали в Иркутской области масштабное наводнение на притоках Ангары. Больше всего от разгула стихии пострадали Нижнеудинский, Куйтунский, Тулунский, Чунский, Заларинский и Зиминский районы. В наводнении погибли 25 человек и пострадали 9608 домов. Из них 563 смыты полностью и около 3,5 тысячи невозможно восстановить.

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