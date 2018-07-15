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Паводок в Приамурье подтопил более трех тысяч опор ЛЭП

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© МЧС

© МЧС

В Амурской области в результате паводка подтоплено 103 воздушных линии электропередачи, более 3000 опор стоят в воде, сообщает пресс-служба «Амурских электрических сетей» (филиал АО «ДРСК»).

Согласно прогнозу МЧС, существует риск подтопления еще 20 трансформаторных подстанций и 10 воздушных линий электропередачи в городе Свободный, поселке Пионерский, селах Новокиевка и Мазаново.

По последним данным, на утро субботы, 27 июля, в области подтоплено 593 частных жилых дома, большая часть из них — 430 — находится в Мазановском районе.

Спасатели эвакуировали 980 человек, в том числе 333 детей, отмечает газета «Новые Известия».

С 21 июля 2019 года в бассейне реки Зея и ее крупнейшего притока Селемджи проходит паводок, вызванный муссонными дождями.

Как сообщал «Ридус», 25 июля 2019 года в Амурской области объявлен режим чрезвычайной ситуации.

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