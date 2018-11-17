Трамп и Зеленский обсудили усиление санкций против России

Президент США Дональд Трамп поздравил украинского лидера Владимира Зеленского с победой его партии «Слуга народа» на выборах в Верховную раду, назвав их свободными и демократическими.

«Дональд Трамп выразил убеждение, что обновленная украинская власть сможет быстро улучшить имидж Украины, завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США», — сообщает пресс-служба президента Украины.



Владимир Зеленский поблагодарил Дональда Трампа «за лидерство США в сохранении и усилении санкционного давления на Россию» и обсудил свой предстоящий визит в Соединенный Штаты. Приглашение от американской администрации поступило еще 31 мая.

Напомним, 21 июля 2019 года на Украине прошли и были признаны состоявшимися внеочередные парламентские выборы. Согласно предварительным результатам, партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» набирает 43,16% голосов избирателей, «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 13,04%, «Батькивщина» — 8,18%, «Европейская солидарность» — 8,10%, «Голос» — 5,82%. Все остальные партии в украинский парламент не прошли. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.



Итоги голосования позволят сторонникам Зеленского занять в обновленном составе украинского парламента 253 места при большинстве в 226 и не нуждаться в создании коалиционных объединений для формирования правительства и принятия законов простым большинством голосов. Это случилось не только благодаря успеху «Слуги народа» на выборах по партийным спискам, но и в результате неожиданно массовой победы представителей этой партии среди одномандатников, которые без всякого опыта сумели обойти матерых политиков с деньгами и связями, отсидевших не один срок в депутатском кресле.