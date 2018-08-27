Матерые украинские депутаты проиграли выборы новичкам из партии Зеленского

Согласно предварительным результатам выборов Верховную раду, партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» займет в обновленном составе украинского парламента 253 места при большинстве в 226, и не будет нуждаться в создании коалиционных объединений для формирования правительства и принятия законов простым большинством голосов.

Триумф «Слуги народа» случился не только благодаря успеху на выборах по партийным спискам, но и в результате неожиданно массовой победы ее представителей среди одномандатников, которые получили в украинском парламенте 129 из отведенных им 199 мест.

В одномандатных округах одержавшими победу кандидатами от «Слуги народа» во многих случаях оказались малоизвестные, ранее слабо проявлявшие себя в политике и общественной деятельности люди. Несмотря на недостаток опыта, они с большим отрывом обошли по голосам политиков с деньгами и связями, отсидевших не один срок в депутатском кресле.



Так, заседавший в Верховной Раде с 2002 года герой Украины Владимир Литвин, в разное время занимавший посты главы Администрации президента и спикера Рады, с треском проиграл выборы в Житомирской области кандидату от «Слуги народа» журналисту телеканала «Эспрессо» Дмитрию Костюку.



В Одессе бывший глава ЦИК, депутат шести созывов Верховной рады Сергей Кивалов уступил победу владельцу местной пиццерии однопартийцу Костюка Алексею Леонову.

В Запорожье герой Украины, народный депутат четырех созывов и владелец завода «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев проиграл выборы свадебному фотографу Сергею Штепе.

Не попал в новый состав Рады нынешний глава комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский, а также много других людей из окружения экс-президента Петра Порошенко, включая Александра Грановского, которого называли «смотрящим» главы государства за прокуратурой, судами и СБУ. Бизнес партнер Порошенко и его армейский друг Игорь Кононенко проиграл свой округ журналисту канала Игоря Коломойского «1+1» Александру Дубинскому, который был автором журналистских расследований о махинациях Кононенко. Сам Порошенко получит мандат депутата по списку партии «Европейская солидарность».

Радикальная партия Олега Ляшко, набравшая в 2014 году свыше 7% голосов и получившая в Раде 21 место, в этот раз не преодолела 5-процентный барьер, и вообще не будет представлена в украинском парламенте, а сам Ляшко впервые окажется за дверями Рады после 13 лет непрерывной работы.

Проиграла выборы и партия «Самопомощь» во главе с Андреем Садовым, имевшая в парламенте прошлого созыва 25 мест, а ныне получившая поддержку лишь 0,6% избирателей. То же самое касается и партии «Народный фронт», которую часто называли «партией войны» и представители которой занимали в уходящей Раде 81 депутатское кресло.

Выбыл из большой политики и дорабатывающий последние дни премьер-министром Владимир Гройсман, который вел на выборы новую партию «Украинская стратегия Гройсмана». Не получила представительства в новом парламенте известная своими русофобскими и антисемитскими высказываниями партия «Свобода» Олега Тягнибока, которая в прошлом составе Рады имела 6 депутатских мест, сообщает ТАСС.

Напомним, 21 июля 2019 года на Украине прошли и были признаны состоявшимися внеочередные парламентские выборы по смешанной пропорционально-мажоритарной системе. После подсчета в ЦИК свыше 95% протоколов партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» набирает 43,13% голосов избирателей, «Оппозиционная платформа — за жизнь» — 13,06%, «Батькивщина» — 8,18%, «Европейская солидарность» — 8,12%, «Голос» — 5,84%. Все остальные партии в украинский парламент не прошли. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.

