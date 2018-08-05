ЦИК Украины признал парламентские выборы состоявшимися

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Татьяна Слипачук заявила во время брифинга в понедельник, 22 июля, что внеочередные выборы народных депутатов состоялись, сообщает «Укринформ».

«Событий, которые бы поставили под сомнение проведение этой парламентской кампании, не было», — приводит украинское агентство ее слова.

Ранее Центризбирком Украины опубликовал промежуточные результаты выборов в Верховную раду.

Президентская партия «Слуга народа», согласно обновленным данным, получает 42,62% голосов. «Оппозиционная платформа — За жизнь» показывает себя несколько лучше прогнозов — 12,79%. «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко — 8,72%, «Батькивщина» Юлии Тимошенко — 8,17%, «Голос» музыканта Святослава Вакарчука — 6,41%.

Напомним, по партийным спискам прошедшие в Верховную раду партии получат 225 мандатов, еще 199 депутатов избираются в одномандатных округах. По данным ЦИК, кандидаты от президентской партии выигрывают в 117 одномандатных округах, еще в 51 округе побеждают самовыдвиженцы.

Чтобы получить в Раде однопартийное большинство, сторонникам президента Владимира Зеленского необходимо получить 226 депутатских мест. В противном случае в парламенте может быть образована правящая коалиция. Для получения конституционного большинства (две трети всех депутатов Рады) «Слуге народа» придется заключать союз с партиями Тимошенко и Вакарчука.

Как сообщал «Ридус», Герой Украины Надежда Савченко получила лишь восемь голосов поддержки в одномандатном избирательном округе № 51 в Донецкой области, от которого баллотировалась в депутаты Верховной рады нового созыва.

«Выборы были грязные и отвратительные. Эта территория, и так многострадальная, ждет от государства поддержки. Когда ее не предоставляют, люди начинают склоняться на подкуп. Здесь были и запугивания, и подкуп», — прокомментировала «Громадське ТВ» свой результат Савченко.