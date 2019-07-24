В Госдуму внесен законопроект о единой базе данных россиян

Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании единой базы данных, содержащей сведения обо всех гражданах России и иностранцах на территории страны.

В новой системе будет следующая информация: ФИО, дата и место рождения и смерти, пол, СНИЛС, ИНН, документы об образовании, военной обязанности, медицинском и социальном страховании, сведения о семейном положении и родственных связях и другие данные, сообщает РИА Новости.



Оператором системы предложено назначить Федеральную налоговую службу, которая, по задумке чиновников, и должна стать основным выгодоприобретателем от создания новой супербазы данных: ожидается, что с ее помощью налоговые инспектора обеспечат «качественно новый уровень расчета и начисления налогов».



Остальные чиновники будут использовать базу, чтобы сократить случаи мошенничества в сфере предоставления льгот населению, а также повысить собираемость платежей. У ФСБ и СВР будет право вносить дополнительные сведения о гражданах.

Предполагается, что система позволит в дальнейшем отказаться от переписи населения. Будет ли система использоваться для электронного голосования на выборах власти разных уровней — пока неизвестно. Старт работы новой базы данных намечен на январь 2022 года, а переходный период продлится до 2025-го.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, чем опасна ситуация со сбором персональной информации о каждом гражданине РФ в одну-единственную базу, и протестах против навязывания гражданам «цифровых профилей», которые могут стать доступны не только государственным и муниципальным органам, но и коммерческим организациям, а в случае утечки — и криминалитету.

Напомним, весной этого года один из самых успешных и титулованных хоккеистов России Павел Дацюк обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой отменить недавно принятый федеральный закон об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования. Суть этого закона в том, что он превращает СНИЛС из номера лицевого счета гражданина в Пенсионном фонде в идентификационный номер личности — ключ ко всем сведениям о человеке в государственных базах данных.