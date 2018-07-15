Хоккеист Дацюк обратился к Путину с протестом против закона о СНИЛС

Один из самых успешных и титулованных хоккеистов России Павел Дацюк обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой отменить недавно принятый Федеральный закон об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования. Суть этого закона в том, что он превращает СНИЛС из номера лицевого счета гражданина в Пенсионном фонде в идентификационный номер личности — ключ ко всем данным человека в государственных базах данных.

В комментарии «Ридусу» Павел Дацюк рассказал о том, что побудило его обратиться к главе государства. «Мотивация любого Русского Православного человека — беспокоиться за будущее своих детей и близких», — заявил хоккеист. «Как написано в письме Владимиру Владимировичу — я считаю, что данный законопроект является угрозой национальной безопасности. Надеюсь, что он услышит нас. Верю что он также беспокоится о своих близких и всем нашем Народе», — добавил он.

По словам Павла, он надеется, что его общественный протест поможет отмене закона, и оценивает число своих единомышленников тысячами. «Подобные письма пишут десятки тысяч россиян. Думаю скоро цифры будут измеряться в сотнях тысяч», — отметил чемпион.

О том, что подобные выступления могут испортить ему спортивную карьеру, Павел задумывался, но решения своего не поменял. «В жизни многое может случиться, но есть вещи гораздо важнее чем карьера», — подчеркнул Дацюк.



При этом Павел Дацюк сослался на видеозапись проповеди известного в православной среде священника — схиигумена Сергия (Романова) из Екатеринбурга — в которой резко осуждается попытки государства присваивать гражданам какие-либо номера. По словам схиигумена Сергия, база данных с личными номерам россиян «находится за границей, в Брюсселе, в компьютере с откровенным именем „Зверь“», поэтому «реальная власть будет передана из рук нашего президента предателями-законотворцами в руки врагов нашего Отечества».

Отец Сергий убежден, что присвоение персонального номера идентификации гражданам угрожает национальной, государственной и личной духовной безопасности каждого человека, поскольку создает условия для произвола и злоупотреблений. «Принятие СНИЛСа открывает дверь для вхождения нашей страны в систему мирового зла с ее агрессивными, дикими для нас представлениями о норме и морали», — считает священнослужитель.



Напомним, 1 апреля Владимир Путин подписал закон о расширении направлений использования информационной базы индивидуального учета, следствием чего стал перевод страховых номеров индивидуальных лицевых счетов (СНИЛС) полностью в электронный вид.



Привычное страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования зеленого цвета россиянам больше выдавать не будут. Вместо этого сразу после рождения или при вступлении в гражданство людям будет присваиваться индивидуальный номер СНИЛС. Именно по этому номеру Пенсионный фонд и другие государственные ведомства будет оказывать гражданам услуги.

Заслуженный мастер спорта Павел Дацюк выступает центральным нападающим клуба КХЛ СКА Санкт-Петербург. За годы своей спортивной карьеры он завоевал титулы чемпиона мира (2012), Олимпийского чемпиона (2018, Пхенчхан), чемпиона России (2005), двукратного обладателя Кубка Стэнли (2002, 2008) и другие награды. С 2001 по 2016 годы Павел выступал за клуб НХЛ «Детройт Ред Уингз». В январе 2017 года Дацюк был включен в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ. Кроме того, Павел Дацюк — единственный хоккеист в мире, выигравший последовательно Кубок Стэнли, чемпионат мира, Кубок Гагарина и Олимпийские игры.