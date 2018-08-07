Опасность в профиль: зачем личные данные россиян хотят собрать в одной базе

В Совете Федерации хотят закрепить в российском законодательстве такое понятие, как цифровой профиль. В пятницу, 12 июля, соответствующий законопроект был вынесен на рассмотрение депутатов Госдумы. Авторами документа выступили сенаторы Владимир Кравченко, Любовь Глебова и Михаил Пономарев.



Цифровой профиль, согласно тексту законопроекта сенаторов, означает некую «совокупность сведений о гражданах и юридических лицах, содержащихся в информационных системах государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, осуществляющих отдельные публичные полномочия, а также в единой системе идентификации и аутентификации».

На практике это означает, что вся персональная информация о каждом гражданине РФ будет находиться в одной единственной базе. И речь здесь идет не только о паспорте, ИНН, СНИЛС или водительском удостоверении. В этой базе также окажется информация о заболеваниях, семейном положении и детях.

При этом инфраструктура цифрового профиля позволит обмениваться сведениями в электронном формате не только между государственными и муниципальными органами, но и всевозможными кредитными организациями и сотовыми операторами.



Инструмент для манипулирования

Эксперт рабочей группы Госдумы по защите персональных данных Андрей Цыганов считает инициативу членов Совфеда опасной. По его мнению, система цифрового профиля может спровоцировать массовую утечку приватной информации о россиянах.



Если сейчас мы, получая госуслугу, взаимодействуем с конкретным чиновником, действия которого можно обжаловать, то в новой реальности все эти решения будут приниматься в автоматическом режиме с помощью искусственного интеллекта, ведь законопроект о цифровом профиле предусматривает, что обмен информации между ведомствами и принятие решений происходит в течение пятнадцати секунд. То есть всё это происходит в автоматическом режиме, и мы даже не будем знать, кто закладывает алгоритм в искусственный интеллект… Таким образом, велика вероятность того, что все наши данные могут оказаться в недружественных руках, — пояснил Цыганов «Ридусу».

Сегодня, напомнил эксперт, полная информация об отдельно взятом человеке хранится в 152 государственных базах. И для того, чтобы составить на кого-то досье, необходимо обладать определенным административным ресурсом, поскольку данные хранятся в защищённых от выхода в Интернет мультисервисных информационных сетях. Однако в случае внедрения цифрового профиля вся информация о человеке, полагает господин Цыганов, станет фактически общедоступной.

«До сих пор госорганы собирали о нас информацию в закрытых базах, не имеющих доступа в Интернет. Однако от этого хотят отказаться. Весь государственный массив, как следует из законопроекта, переведут в облачные хранилища, то есть в Интернет, который существует на иностранных серверах», — сказал Андрей Цыганов.

Законопроект о цифровом профиле включает в систему государственного информационного взаимодействия в том числе банки и сотовые операторы, которые, как правило, принадлежат зарубежному капиталу. Если, к примеру, взять военных, несущих службу на стратегических объектах… Представляете, что будет, если информация об их членах семьи попадет в руки предполагаемого противника? Это же прекрасный инструмент для манипулирования! О какой тогда безопасности мы говорим? — вопрошает эксперт.

Еще он обратил внимание на возможную интеграцию цифрового профиля с единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА).

«Соответственно, не нужно ни паспортов, ни СНИЛСов, ни водительских прав… Достаточно просто лицо предъявить — улыбнуться в смартфон — и вот уже произошла идентификация. Но если у человека не будет на руках бумажного документа, то его смогут уничтожить буквально одной кнопкой: достаточно нажать клавишу delete — и вся информация о гражданине удалится», — полагает Цыганов.

«Мы уже видели массу примеров, когда люди теряли квартиры, потому что мошенники подделывали их электронные подписи. А если это еще будет связано со всей информацией человека, то для мошенников открывается непаханое поле: делай что хочешь, манипулируй, как хочешь. Я бы вот совершенно не хотел, чтобы данные о здоровых почках моего ребенка были доступны иностранным педофилам. Но именно эту ситуацию создает законопроект о цифровом профиле. Конечно, я понимаю, что хранение всех данных и разных документов на одном цифровом носителе может некоторым показаться вещью весьма удобной. Но я всё же придерживаюсь мнения, что нам нужно обеспечить баланс между удобством и безопасностью. И этот баланс должен быть основан в первую очередь на безопасности», — заключил эксперт.

Кстати, началом внедрения цифрового профиля можно по праву считать принятие закона об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования. Смысл недавнего нововведения в том, что СНИЛС теперь — не просто лицевой счет в Пенсионном фонде, а идентификационный номер личности. По сути, это ключ ко всем данным человека в государственных базах данных.

Против преображения СНИЛСа выступил один из самых успешных и титулованных хоккеистов России Павел Дацюк. Спортсмен обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой отменить изменения в законе о лицевом счете в ПФ.

«Подобные письма пишут десятки тысяч россиян. Думаю, скоро цифры будут измеряться в сотнях тысяч», — подчеркнул Дацюк.

Такой футбол нам не нужен

Ранее нечто похожее на цифровой профиль было придумано для российских футбольных фанатов. Это так называемый Fan ID — электронный паспорт болельщика.

Большинство фанатов выступило против этой диковинки. Внедрение электронного паспорта, уверяют болельщики, противоречит российскому законодательством и влечет за собой исключительно негативные последствия для отечественного футбола.

В ходе последнего тура футбольного чемпионата на трибунах по всей стране прокатилась акция протеста.

«Основной довод в пользу Fan ID — безопасность на футбольных матчах, — рассказал „Ридусу“ болельщик „Спартака“ Василий Степанов, известный как „Киллер“. — При этом у нас уже действуют система стюардов, современная система видео-контроля с распознаванием лиц, многочисленные кордоны с металлодетекторами и обысками с раздеванием, и тысячи сотрудников правопорядка занимаются охраной футбольных матчей. Вместо работы над имеющимися инструментами создается новый, что не добавляет оптимизма».



Более того, — продолжает Степанов, — введение Fan ID фактически подменяет собой решение суда о запрете посещений спортивных мероприятий. На примере Кубка Конфедераций и Чемпионата Мира FIFA в России мы убедились в массовых блокировках Fan ID для целых групп болельщиков, в отношении которых судебное решение о запрете посещения мероприятий не принималось. Таким образом, установленный законом способ ограничения заменен простым личным усмотрением сотрудников силовых ведомств.

«Ридус» уже писал о том, как многие футбольные болельщики не смогли посетить матчи Чемпионата мира, потому что их имена фигурировали в неких «списках МВД». Среди них были не только граждане с погашенными судимостями, но и люди, которые просто когда-то активно участвовали в различных фанатских движениях.

Также, отметил Степанов, повсеместное внедрение Fan ID потребует значительного финансирования. Государственному бюджету такая новинка обойдется в шесть миллиардов рублей. По убеждению Василия, всё это походит на «пир во время чумы», ведь Россия — страна небогатая.

«Эти деньги могли быть потрачены на социально значимые проекты: на медицинские центры, новые образовательные учреждения, на развитие спортивной инфраструктуры в муниципалитетах», — сокрушается Степанов.

Введение цифрового профиля потребует, безусловно, куда больших затрат. Пока авторы законопроекта, правда, предпочитают не называть каких-либо сумм, но в том, что это будут десятки миллиардов рублей, можно не сомневаться.