Киев отправил спецназ к протестующим в Донецкой области

МВД Украины сообщило о переброске полицейского спецназа в город Покровск Донецкой области в связи с акцией протеста у окружной избирательной комиссии № 50.

«Принято решение перебросить туда воздухом резервы групп спецназначения Нацполиции из состава сил авиаподдержки», — сказано в сообщении ведомства в Твиттере.

По информации украинского телеканала NEWSONE, жители Покровска устроили бессрочную акцию протеста из-за нарушения избирательного процесса на досрочных выборах в Верховную раду. Участники акции установили палатки и принесли шины. Постоянно у здания митингуют около 100 человек, требуя проведения честных выборов и недопуска фальсификаций.

Спровоцированы массовые беспорядки были тем, что во время приема документов наблюдатели заметили разные цифры в протоколах комиссий. Они потребовали, чтобы глава ОИК вслух зачитала протокол и все цифры, однако председатель отказалась и попыталась покинуть помещение.

Напомним, 21 июля 2019 года на Украине прошли и были признаны состоявшимися внеочередные парламентские выборы по смешанной пропорционально-мажоритарной системе. После подсчета в ЦИК свыше 95% протоколов партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» набирает 43,13% голосов избирателей, «Оппозиционная платформа — за жизнь» — 13,06%, «Батькивщина» — 8,18%, «Европейская солидарность» — 8,12%, «Голос» — 5,84%. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.

Партия президента Зеленского займет в обновленном составе Верховной рады 253 места при большинстве в 226, не нуждаясь в создании коалиционных объединений для принятия законов простым большинством голосов. Это произошло не только благодаря победе «Слуги народа» на выборах по партийным спискам, но и в результате неожиданно массового успеха ее представителей среди одномандатников, которые получили в украинском парламенте 129 из отведенных им 199 мест.

В одномандатных округах одержавшими победу кандидатами от «Слуги народа» во многих случаях оказались малоизвестные, не проявлявшие себя в политике и общественной деятельности люди, они обошли по голосам опытных политиков, отсидевших не один срок в депутатском кресле. Такой исход выборов предсказуемо вызвал скандалы на местах и попытки оспорить результаты голосования. Проигравшая выборы в одномандатном избирательном округе № 51 в Донецкой области герой Украины Надежда Савченко назвала эти выборы «грязными и отвратительными».