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Надежда Савченко провалилась на выборах в Верховную раду

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Ⓒ Zuma / TASS

Ⓒ Zuma / TASS

Герой Украины Надежда Савченко получила лишь восемь голосов поддержки в одномандатном избирательном округе № 51 в Донецкой области, от которого баллотировалась в депутаты Верховной рады нового созыва.

«Выборы были грязные и отвратительные. Эта территория, и так многострадальная, ждет от государства поддержки. Когда ее не предоставляют, люди начинают склоняться на подкуп. Здесь были и запугивания, и подкуп», — прокомментировала «Громадське ТВ» свой результат Савченко.

Победил в округе самовыдвиженец Александр Ковалев. Савченко не планирует обжаловать результаты выборов.

Напомним, Надежда Савченко провела почти год под арестом в Киеве после того, как вступила в конфликт с президентом Петром Порошенко, его фракцией в Верховной раде и вообще большинством политиков Украины. После череды скандальных заявлений с ее стороны Генеральная прокуратура обвинила Савченко в подготовке теракта в правительственном квартале Киева и продемонстрировала в доказательство запись ее разговоров с некими лицами о государственном перевороте.

22 марта 2018 года депутаты проголосовали за снятие депутатской неприкосновенности с Савченко и разрешили ее арестовать, что и сделали сотрудники Службы безопасности Украины. Незадолго до выборов президента на Украине Надежда Савченко была освобождена и заявила о намерении побороться за высший пост в стране, однако Центральная избирательная комиссия отказала ей в регистрации.

Ранее Надежда Савченко получила известность во время прохождения службы в армейской авиации Вооруженных сил Украины: при неясных обстоятельствах она оказалась в российском СИЗО, была осуждена судом Ростовской области как соучастница убийства журналистов ВГТРК и приговорена к 22 годам лишения свободы. На Украине и за рубежом ее признали политзаключенной. В 2016 году Савченко была помилована указом президента России, вернулась в Киев и занялась политикой.

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