найти ×
   
  • USD +0.04
    62.87
  • EUR +0.19
    70.79
СохранитьСохранено0
×

3014921

Названы наиболее комфортные для отдыха россиян европейские страны

Small f1a6d446e0
© visualhunt.com

© visualhunt.com

По результатам опроса, проведенного сервисом Aviasales, россияне считают наиболее комфортным свой отдых в России, Швейцарии, Испании, Италии, Финляндии и Великобритании.

Причем из числа опрошенных в соцсетях 55 тысяч пользователей четверть респондентов проголосовали за Россию.

«Тут круглосуточные магазины, оперативная доставка еды и прочих товаров, дешевый и быстрый интернет», — приводит РИА Новости мнение одной из путешественниц, выделившей преимущества отдыха на родине.

Самой комфортной среди остальных европейских стран россияне назвали Швейцарию. За нее отдано 18% голосов. По мнению респондентов, эта страна отличается высоким уровнем сервиса, удобными поездами, большим выбором экскурсий, роскошными отелями и изысканной кухней.

Испания и Италия получили по 15% голосов, а Финляндию отметили 10% опрошенных.

На последующих местах в рейтинге расположились, Великобритания (7%), Нидерланды и Исландия (по 5%).

Ранее были названы самые доступные для россиян зарубежные курорты.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
10 обманчивых фотографий, которые немного обескуражат вас
280107107читать позжечитаю позже
Животные
Кот спас хозяйке жизнь и удостоился престижной награды
29234025читать позжечитаю позже

главное

|статья

Музыка
Каковы новейшие веяния в белорусском рэпе

Хип-хоп исполнитель и битмейкер из Минска Murovei на своем новом альбоме «Мрачный сезон» довольно радикально «освежил» звук.

102970читать позжечитаю позже

Путешествия
Как живет «освобожденный» Донбасс: Северодонецк и Лисичанск — экс-ЛНР31 мая 2018

Скажу честно, ехать сюда мне было страшно. Очень не хотелось.

474553362читать позжечитаю позже