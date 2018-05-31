Названы наиболее комфортные для отдыха россиян европейские страны

По результатам опроса, проведенного сервисом Aviasales, россияне считают наиболее комфортным свой отдых в России, Швейцарии, Испании, Италии, Финляндии и Великобритании.

Причем из числа опрошенных в соцсетях 55 тысяч пользователей четверть респондентов проголосовали за Россию.

«Тут круглосуточные магазины, оперативная доставка еды и прочих товаров, дешевый и быстрый интернет», — приводит РИА Новости мнение одной из путешественниц, выделившей преимущества отдыха на родине.

Самой комфортной среди остальных европейских стран россияне назвали Швейцарию. За нее отдано 18% голосов. По мнению респондентов, эта страна отличается высоким уровнем сервиса, удобными поездами, большим выбором экскурсий, роскошными отелями и изысканной кухней.

Испания и Италия получили по 15% голосов, а Финляндию отметили 10% опрошенных.

На последующих местах в рейтинге расположились, Великобритания (7%), Нидерланды и Исландия (по 5%).

Ранее были названы самые доступные для россиян зарубежные курорты.