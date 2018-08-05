Число жертв пожара в палаточном лагере под Хабаровском увеличилось

Число погибших детей при пожаре в палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае увеличилось до четырех.

В районной больнице в реанимации скончались две пострадавшие девочки.

Травмы, несовместимые с жизнью, — рассказала журналистам пресс-секретарь губернатора Хабаровского края Надежда Томченко.

Она также добавила, что врачи борются за жизнь мальчика, получившего серьезные ожоги во время пожара и находящегося сейчас в реанимации, передает «Интерфакс».

Позже она сообщила журналистам, что мальчик скончался.

Четвертый погибший. Умер мальчик, — сказала пресс-секретарь.

Кроме того, раньше на месте пожара было найдено тело 11-летней девочки.



Директора палаточного лагеря Максима Кузнецова задержали, о чем он сообщил по телефону ТАСС.

Пока с материалами меня не ознакомили, — приводит агентство его слова.

В экстренных службах региона края назвали вероятную причину пожара в детском палаточном лагере.



По последним данным, в результате трагедии пострадали 12 человек. Как сообщал «Ридус», трое из серьезно пострадавших детей находились в состоянии комы.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал рассказал журналистам, что в больнице, где находятся пострадавшие дети, для их родителей выделено отдельное помещение, где они могут находиться круглосуточно. Кроме того, с ними работают психологи.



Во время пожара в палаточном лагере, произошедшего вечером в понедельник, 22 июля, к моменту прибытия спасателей сгорели 20 палаток из 26. Всего в лагере находилось 189 детей.