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Число жертв пожара в палаточном лагере под Хабаровском увеличилось

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© МЧС

© МЧС

Число погибших детей при пожаре в палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае увеличилось до четырех.

В районной больнице в реанимации скончались две пострадавшие девочки.

Травмы, несовместимые с жизнью, — рассказала журналистам пресс-секретарь губернатора Хабаровского края Надежда Томченко.

Она также добавила, что врачи борются за жизнь мальчика, получившего серьезные ожоги во время пожара и находящегося сейчас в реанимации, передает «Интерфакс».

Позже она сообщила журналистам, что мальчик скончался. 

Четвертый погибший. Умер мальчик, — сказала пресс-секретарь.

Кроме того, раньше на месте пожара было найдено тело 11-летней девочки.

Директора палаточного лагеря Максима Кузнецова задержали, о чем он сообщил по телефону ТАСС.

Пока с материалами меня не ознакомили, — приводит агентство его слова.

В экстренных службах региона края назвали вероятную причину пожара в детском палаточном лагере.

По последним данным, в результате трагедии пострадали 12 человек. Как сообщал «Ридус», трое из серьезно пострадавших детей находились в состоянии комы.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал рассказал журналистам, что в больнице, где находятся пострадавшие дети, для их родителей выделено отдельное помещение, где они могут находиться круглосуточно. Кроме того, с ними работают психологи.

Во время пожара в палаточном лагере, произошедшего вечером в понедельник, 22 июля, к моменту прибытия спасателей сгорели 20 палаток из 26. Всего в лагере находилось 189 детей.

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